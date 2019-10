Cilj slovenske hokejske reprezentance v Tivoliju bo vrnitev med elito. Napredujeta najboljši dve reprezentanci. Foto: HZS

Risi se bodo za vrnitev med svetovno elito najprej pomerili z reprezentanco Avstrije. Tekma bo v ponedeljek, 27. aprila, ob 20.00. Dva dni pozneje bo sledil še obračun s Francijo. Do konca prvenstva sledijo še tekme z Romunijo, Madžarsko in za konec 3. maja z Južno Korejo.

Prihodnji teden turnir v Latviji

Še pred svetovnim prvenstvom bodo varovanci Matjaža Kopitarja prihodnji teden formo brusili na mednarodnem turnirju iz niza Euro Ice Hockey Challenge v Latviji, kjer bodo njihovi tekmeci Belorusija, Francija in Latvija, in nato še februarja prihodnje leto na Jesenicah v sklopu olimpijskih kvalifikacij skupine G. V dvorani Podmežakla bodo risi merili moči z Japonsko, Litvo in najslabše uvrščeno reprezentanco iz predkvalifikacij (skupine K, L ali M).

Ponedeljek, 27. aprila, ob 13.00:

MADŽARSKA - JUŽNA KOREJA

Ob 16.30:

ROMUNIJA - FRANCIJA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Torek, 28. aprila, ob 15.30:

JUŽNA KOREJA - ROMUNIJA

Ob 19.00:

AVSTRIJA - MADŽARSKA

Sreda, 29. aprila, ob 19.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA

Četrtek, 30. aprila, ob 13.00:

AVSTRIJA - JUŽNA KOREJA

Ob 16.30:

FRANCIJA - MADŽARSKA

Ob 20.00:

ROMUNIJA - SLOVENIJA

Petek, 1. maja, ob 19.00:

AVSTRIJA - ROMUNIJA

Sobota, 2. maja, ob 16.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

Ob 20.00:

JUŽNA KOREJA - FRANCIJA

Nedelja, 3. maja, ob 13.00:

MADŽARSKA - ROMUNIJA

Ob 16.30:

JUŽNA KOREJA - SLOVENIJA

Ob 20.00:

FRANCIJA - AVSTRIJA