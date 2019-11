Matija Pintarič je zaklenil svojo mrežo, Slovenci pa so z zadetkoma Anžeta Kuralta (desno) in Roka Tičarja (levo) z 2:0 ugnali Belorusijo. Foto: www.alesfevzer.com

V prvi tretjini ni bilo zadetkov, v drugi pa je bil v 35. minuti uspešen Anže Kuralt. Podajalca sta bila Klemen Pretnar in Rok Tičar. Slovenci so vse do konca držali minimalno prednost, zmago pa je z zadetkom v prazno mrežo potrdil Tičar.

Spomnimo: pred pol leta so Belorusi Slovence na svetovnem prvenstvu divizije I v Kazahstanu ugnali s 4:1.

Slovenija je včeraj po kazenskih strelih izgubila z Latvijo, v soboto pa varovance Matjaža Kopitarja čaka še obračun s Francijo.

Za rise je turnir v latvijskem obmorskem mestu Liepaja dobrodošla priprava na olimpijske predkvalifikacije skupine G, ki jih bodo februarja prihodnje leto gostile Jesenice.

Izidi, 2. dan:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Kuralt 35., Tičar 60.

Ob 18.30:

FRANCIJA - LATVIJA

Sobota ob 12.30:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Ob 16.30:

LATVIJA - BELORUSIJA