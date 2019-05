Aleksander Ovečkin se z Mihajlom Sergačjovom veseli gola za 3:1. Foto: Reuters

Švedska je v Bratislavi povedla v 8. minuti. Marcus Pettersson je sprožil z modre črte, pred vrati pa je Gabriel Landeskog v zraku preusmeril plošček za hrbet vratarja Andreja Vasilevskega. To je bil tudi izid uvodne tretjine, v kateri so bili Švedi boljši nasprotnik, o čemer priča tudi razmerje strelov – 10:5.

Gabriel Landeskog je v 8. minuti povedel Švede v vodstvo, a nadaljevanje je pripadlo Rusom. Foto: Reuters

Landeskog povedel Švedsko v vodstvo

Ruski vihar v drugi tretjini: šest golov v švedski mreži

Rusija je v drugi tretjini zaigrala precej bolje in zasenčila Švede. Že v prvi minuti nadaljevanja je Artjom Anisimov z močnim strelom za levo vratnico matiral Jakoba Markströma. V 25. minuti je Mihail Sergačjov sprožil z modre črte, pred vrati je mojstrsko reagiral Jevgenij Dadonov in plošček že v padcu in z enim od švedskih branilcev "na hrbtu" preusmeril za hrbet Markströma. Piko na i ruskemu preobratu pa je v 29. minuti postavil Aleksander Ovečkin, ki je po mojstrski povratni podaji Jevgenija Malkina sprožil projektil pod prečko Markströma.

Rusi Švedom v 2. tretjini zabili šest golov

Grigorenko in Malkin zadela v razmiku pol minute

A to še ni pomenilo konec ruskega "blitzkriega". Kiril Kaprizov je v 35. minuti po dobljenem sodniškem metu s strelom med nogami ukanil Markströma, nato pa sta ga v 38. minuti v razmiku 30 sekund ukanila še Mihail Grigorenko in Jevgenij Malkin za glede na razmerje sil v prvi tretjini "neverjetnih" 6:1. Markström bi predvsem pri zadnjih treh golih lahko posredoval bolje. "Tri krone" so v zadnji tretjini, ki so jo dobile s 3:1, le omilile poraz. Razmerje strelov je bilo sicer 37:34 za Švede.

Zadetki iz tretje tretjine tekme Rusija – Švedska

Kanadčanom prvo mesto v skupini A

V drugem derbiju večera je Kanada s 3:0 premagala ZDA in osvojila prvo mesto v skupini A. Pred tem je v popoldanskih torkovih dvobojih Nemčija s 4:2 ugnala Finsko, Slovaška z 2:1 Dansko, Češka s 5:4 Švico, Latvija pa s 4:1 Norveško.

Četrtfinale v četrtek

Četrtfinalni pari so tako Kanada – Švica, Finska – Švedska, Češka – Nemčija in Rusija – ZDA. Četrtfinale bo na sporedu v četrtek.

Jared McCann je v severnoameriškem derbiju povišal na 3:0 za Kanadčane, ki so s 36:28 "nadstreljali" Američane. Foto: Reuters

HOKEJ NA LEDU

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SKUPINA A, Košice, 7. krog

FINSKA - NEMČIJA 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Pesonen 16., Tyrvainen 25.; Michaelis 18., Kahun 34., Draisatl 45., 60.

SLOVAŠKA - DANSKA * 2:1 (0:0, 1:0, 0:1)

Marincin 40.; Boedker 47.

* - po kazenskih strelih

KANADA - ZDA

3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Dubois 2., Turris 9., McCann 36.

Lestvica: KANADA 7 6 0 0 1 36:11 18 FINSKA 7 5 0 1 1 22:11 16 NEMČIJA 7 5 0 0 2 18:18 15 ZDA 7 4 1 0 2 27:15 14 -------------------------------------- SLOVAŠKA 7 3 1 0 3 28:19 11 DANSKA 7 1 1 1 4 18:23 5 VELIKA BRITANIJA 7 0 1 0 6 9:41 2 FRANCIJA 7 0 0 2 5 14:34 2

SKUPINA B, Bratislava, 7. krog

ČEŠKA - ŠVICA 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Voraček 13., Simon 21., Frolik 27., Kubalik 29., Rutta 59.; Frick 3., Scherwey 27., 42., Niederreiter 57.

NORVEŠKA - LATVIJA 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Lindström 16.; Indrasis 23., Jaks 47., Marenis 48., Kenins 55.

ŠVEDSKA - RUSIJA 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Landeskog 8., Nylander 53., Ekman-Larsson 57., Klingberg 59.; Anisimov 21., Dadonov 25., Ovečkin 29., Kaprizov 35., Grigorenko 38., Malkin 38., Orlov 53.

Lestvica: RUSIJA 7 7 0 0 0 36:7 21 ČEŠKA 7 6 0 0 1 39:14 18 ŠVEDSKA 7 5 0 0 2 41:21 15 ŠVICA 7 4 0 0 3 27:14 12 -------------------------------------- LATVIJA 7 3 0 0 4 21:20 9 NORVEŠKA 7 2 0 0 5 19:33 6 ITALIJA 7 0 1 0 6 5:48 2 AVSTRIJA 7 0 0 1 6 9:40 1

ČETRTFINALE

Četrtek ob 16.15:

KANADA - ŠVICA (Košice)

FINSKA - ŠVEDSKA (Bratislava)

Ob 20.15:

ČEŠKA - NEMČIJA (Košice)

RUSIJA - ZDA (Bratislava)

POLFINALE, sobota, 25. maja, ob 15.15

ob 19.15

FINALE, nedelja, 26. maja, ob 20.15:

TEKMA ZA 3. MESTO

nedelja, 26. maja, ob 15.45