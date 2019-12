Na Jesenicah upajo, da bodo danes napolnili dvorano, saj ima slovenski derbi - v domačem klubu nameravajo pred tekmo obeležiti 70. obletnico velikega rivalstva - tudi velik čustveni naboj. Foto: BoBo

Prejšnji večni derbi, ki so ga v obeh klubih in pri Hokejski zvezi Slovenije razglasili za jubilejnega 500., je bil 27. oktobra v Ljubljani, ogledalo si ga je 3.000 navijačev. Kot vselej je tudi ta obračun med rdečimi in zelenimi postregel z dobrim bojem in razburljivim razpletom. Do zadnje minute so bili v prednosti gostje z Jesenic, potem so domači z zadetkom Luke Zorka 21 sekund pred koncem izsilili podaljšek, pozneje pa so zmagali po kazenskih strelih s 4:3.

Pred današnjim dvobojem so na lestvici Alpske lige v boljšem položaju gostje iz Ljubljane, ki so na tretjem mestu s 47 točkami, imajo le eno manj od vodilnega Pustertala. Jeseničani so z 28 na 13. mestu. Tudi generalki za današnji večer sta se ekipama posrečili različno: Ljubljančani so v torek zmagali v Celovcu, Jeseničani pa doma klonili proti Salzburgu, potem ko so izenačujoči gol prejeli deset sekund pred koncem.

V tej sezoni sta ekipi SŽ Olimpije in Sija Acronija Jesenic ob tem ligaškem obračunu že odigrali še dve medsebojni tekmi, tudi ti pa so dobili Ljubljančani, prijateljsko poleti na Bledu s 4:1, jesenski pokalni finale pa z 8:4.

Rajsar utišal Podmežaklo

Uvodno tretjino so gostje dobili z 0:1. Gostitelji so imeli šest minut igralca več na ledu, a so se zmaji odlično branili. V 13. minuti pa so gostje izkoristili svojo edino prednost igralca več, streljal je Sašo Rajsar, slabo je posredoval vratar Jesenic Bonvalot Antoine, plošček se mu je izmuznil med nogama prek golove črte.

Zmaji ekspresno hitro do 0:3

Železarji so na uvodu tretje tretjine imeli nekaj pobude, a niso uspeli izenačiti. Zmaji so to kaznovali z dvema goloma (0:3). v 23. minuti je po strelu Mihe Logarja plošček v jeseniško mrežo preusmeril Gal Koren. Hitro zatem, v 24. minuti, pa je samostojni prodor uspešno zaključil Žan Jezovšek.

ALPSKA LIGA

PRELOŽENA TEKMA 20. KROGA

Danes ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

0:3 (0:1, -:-, -:-)

Rajsar 13., Koren 23., Jezovšek 24.

21. KROG, sobota ob 18.00:

VIENNA C. SILVER - SIJ ACRONI JESENICE

Ob 19.30:

SŽ OLIMPIJA - ASIAGO

STEEL WINGS LINZ - BREGENZERWALD

KAC II - LUSTENAU

KITZBÜHEL - ZELL AM SEE

PUSTERTAL - RITTEN