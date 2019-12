Nik Simšič je sedem sekund pred koncem priigral zmajem tri nove točke. Foto: www.alesfevzer.com

Trener Gregor Polončič je imel težko nalogo, saj so njegovi varovanci v petek z veličastno predstavo dobili derbi na Jesenicah kar s 7:0. Asiago nujno potrebuje vsako točko v boju za končnico in izkazal se je za zelo neugodnega tekmeca.



Nova zmaga, s katero so se Ljubljančani utrdili na vrhu regionalnega tekmovanja, je bila trdo prigarana. Gostje so namreč povedli v prvi tretjini, v drugi pa sta potem Mark in Kristjan Čepon z zadetkoma v dveh minutah nakazala preobrat. A Asiago se je izkazal za trdega tekmeca, domači pa so sredi zadnje tretjine po izgubljenem sodniškem metu dobili gol za 2:2.

Ko je že kazalo, da bosta ekipi o zmagovalcu odločali v dodatnem delu igre, pa je znova udaril domači napad. Vratar Gianluca Vallini, ki je s 43 obrambami spravljal v obup domače napadalce, je sedem sekund pred koncem odbil plošček po prvem strelu Olimpije, toda v nadaljevanju akcije je do njega pred vrati prišel Jezovšek in ga potisnil v mrežo za končnih 3:2.

Zmagali so tudi Jeseničani, ki so s 6:1 slavili na Dunaju. Erik Svetina in Blaž Tomaževič sta dosegla po dva gola.

21. krog:

VIENNA CAPITALS SILVER - SIJ ACRONI JESENICE

1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

139; Löfquist 35.; Svetina 12., 49., Grahut 25., Sodja 26., Tomaževič 29.,

60.

SŽ OLIMPIJA - ASIAGO

3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

642; M. Čepon 25., K. Čepon 27., Simšič 60.; Gellert 18., P. Pietroniro 50.

STEEL WINGS LINZ - BREGENZERWALD 1:4

KAC II - LUSTENAU 1:2

KITZBÜHEL - ZELL AM SEE 3:1

PUSTERTAL - RITTEN 1:6