Slovenski hokejisti proti Francozom s slepimi naboji

Galski petelini zabili po gol v vsaki tretjini

Liepaja - MMC RTV SLO, STA

To je bil zadnji pripravljalni turnir slovenskih hokejistov pred kvalifikacijami za OI na Jesenicah. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski hokejisti so na zadnji tekmi turnirja v Liepaji doživeli drugi poraz. S 3:0 so jih premagali Francozi, ki so pred tem v Latviji dvakrat izgubili.