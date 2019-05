Po dveh tekmah so Slovenci daleč od želenih prvih dveh mest, ki vodita med elito. Foto: www.alesfevzer.com

Na drugi strani so varovanci Iva Jana še brez točk. Risi so klonili pred Kazahstanom in Južno Korejo. Velika težava Slovencev so nekonstantnost in veliki padci v igri. Na prvi tekmi so slabo odigrali v prvi tretjini, na drugi katastrofalno v drugi. Belorusi so lani izpadli iz elitne skupine. Slovenci so doslej z njimi odigrali 22 tekem, imajo sedem zmag, zadnjo iz olimpijskih kvalifikacij leta 2016, ko je bilo v Minsku 3:2. Na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Parizu so Belorusi zmagali s 5:2. Zatem sledita še dve tekmi, v petek se bodo risi pomerili z Madžari, v nedeljo pa z Litovci.

Šarangovič izkoristil (prvo) številčno premoč

Kmalu po začetku srečanja so se risi že znašli v težavah. Po le treh minutah se je Artjom Demkov sam znašel Pred Luko Grančarjem, ki je tokrat dobil priložnost v slovenskih vratih. 25-letni Hrušičan je sicer strel zaustavil, a je beloruskega napadalca ob tem nepravilno zaustavljal Miha Zajc, ki je bil zaradi zadrževanja s palico izključen. 22 sekund so zobri potrebovali, da so številčno premoč izkoristili, ko je zadel Jegor Šarangovič.



Šarangovič popeljal Belorusijo v vodstvo

V nadaljevanju so si Belorusi – razmerje v strelih v prvi tretjini 11:3 – priigrali nekaj še lepih priložnosti, slovenska obramba, ki si je znova privoščila kar precej napak, pa je bila na veliki preizkušnji že dobre tri minute po prejetem golu, ko je na kazensko klop moral Ken Ograjenšek. Vseeno je ostalo pri minimalnem vodstvu Belorusije, Slovenija pa si izrazite priložnosti ni priigrala. Tudi ob igralcu več na ledu ob koncu tretjine je imela ogromno težav z agresivnimi nasprotniki in je z veliko problemi postavila napadalno formacijo. Najlepšo priložnost je nato imel Ograjenšek, ki pa je meril mimo vrat.



V drugi tretjini je Slovenija zaigrala bolje, a ni uspela kaznovati nedisciplinirane igre Belorusije. Risi so kar osem minut igrali z igralcem več na ledu, a se beloruska mreža ni zatresla. Po dobrih petih minutah je lepo akcijo izpeljal prvi napad z Anžetom Kopitarjem, Davidom Rodmanom in Robertom Saboličem, ki pa je meril mimo vrat. Pri drugem 'powerplayu' na tekmi so imeli znova težave s postavljanjem cone.



Ko so tretjič na tekmi imeli številčno premoč, sta po strelu Saboliča Rodman in Jan Drozg pred vrati že dvignila roke v zrak, a ploščica ni končala v mreži in se je akcija nadaljevala. Tudi, ko je moral zaradi udarca Boštjana Goličiča v obraz s palico za štiri minute na klop Maksim Suško, se izid ni spremenil. Slovenci so poskušali, a tudi v napadu so naredili kar nekaj napak, predvsem pri oddajanju ploščice. Belorusija je ob koncu tretjine nevarno zapretila, a je Jevgeni Lisovec zadel le okvir vrat.



Madžarska je vknjižila prvo zmago na turnirju, ko je s 4:1 premagala Litvo, ki ostaja še brez točke. Zatem sledi še dvoboj Južne Koreje in Kazahstana.

3. krog, četrtek ob 12.00:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

3:1 (1:0, 0:0, -:-)

Šarangovič 4., Jevenko 46., Platt 49.; Sabolič 44.

LITVA - MADŽARSKA

1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Kumeliauskas 19.; Bartalis 9., 16., Erdely 27., Sofron 37.

Danes ob 15.30:

JUŽNA KOREJA - KAZAHSTAN