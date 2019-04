Prvič po olimpijskih kvalifikacijah v Minsku septembra 2016 za reprezentanco igra najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar. Foto: www.alesfevzer.com

Selitev v elito prinašata prvi dve mesti. Rise čaka težka naloga, saj je selektor Ivo Jan ostal brez številnih nosilcev igre, toda v reprezentanci s črko C na prsih v vlogi kapetana znova drsa najboljši slovenski hokejist, Anže Kopitar. Glede na pričakovanja bodo glavni konkurenti Slovencev Kazahstanci, Belorusi, ki so lani izpadli iz elitne skupne, in Madžari.

Risi so se s Kazahstanci do zdaj pomerili 17-krat in slavili šestkrat. Čeprav je Kazahstan na medsebojnih srečanjih uspešnejši, pa so Slovenci dobili zadnji medsebojni obračun, ko so lani na svetovnem prvenstvu na Madžarskem zmagali s 5:3. Naslednji tekmeci risov bodo Korejci, srečanje pa bo v torek ob 12.00.

Slovenija je pred potjo v Nursultan odigrala tri prijateljske tekme. V gosteh je klonila pred Madžarsko (7:4), na Bledu pa pred Italijo (2:3), ki jo je nato na zadnjem obračunu pred prvenstvom doma tudi premagala s 3:2.

SVETOVNO PRVENSTVO DIVIZIJE I

1. krog, ponedeljek ob 8.30:

MADŽARSKA - JUŽNA KOREJA

-:- (1:1, -:-, -:-)

Hari 16.; Sanghoon Shin 16.

Ob 12.00:

LITVA - BELORUSIJA

Ob 16.00:

SLOVENIJA - KAZAHSTAN

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.