Po dveh tekmah so Slovenci daleč od želenih prvih dveh mest, ki vodita med elito. Foto: www.alesfevzer.com

Neposredni prenos tekme Belorusija - Slovenija lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Na drugi strani so varovanci Iva Jana še brez točk. Risi so klonili pred Kazahstanom in Južno Korejo. Velika težava Slovencev so nekonstantnost in veliki padci v igri. Na prvi tekmi so slabo odigrali v prvi tretjini, na drugi katastrofalno v drugi.

Belorusi so lani izpadli iz elitne skupine. Slovenci so doslej z njimi odigrali 22 tekem, imajo sedem zmag, zadnjo iz olimpijskih kvalifikacij leta 2016, ko je bilo v Minsku 3:2. Na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Parizu so Belorusi zmagali s 5:2. Zatem sledita še dve tekmi, v petek se bodo risi pomerili z Madžari, v nedeljo pa z Litovci.

Madžarska je vknjižila prvo zmago na turnirju, ko je s 4:1 premagala Litvo, ki ostaja še brez točke. Zatem sledi še dvoboj Južne Koreje in Kazahstana.

3. krog, četrtek ob 12.00:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

V živo

LITVA - MADŽARSKA

1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Kumeliauskas 19.; Bartalis 9., 16., Erdely 27., Sofron 37.

Danes ob 15.30:

JUŽNA KOREJA - KAZAHSTAN