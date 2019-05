Anže Kopitar in soigralci so v petek nadigrali Madžarsko. Foto: www.alesfevzer.com

Neposredni prenos tekme lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Slovenija, Litva in Madžarska imajo pred zadnjim krogom po tri točke. Če bodo risi zmagali v rednem delu ali po podaljšku, si bodo zagotovili obstanek. Če ne bodo uspešni, pa jih zmaga Madžarske nad Kazahstanom, ki si je tako kot Belorusija že zagotovil napredovanje med elito, celo potisne v tretjeligaško konkurenco.

Slovenci imajo z Litovci sicer malo izkušenj, a so doslej vse dobre. Na treh tekmah so namreč trikrat zanesljivo zmagali, zadnji medsebojni dvoboj pa je bil že pred desetimi leti. Leta 2009 na svetovnem prvenstvu prav v Litvi so bili boljši z 8:2.

Risi so v Nursultan prišli z željo po uvrstitvi med elito, a so se načrti hitro razblinili. Najprej je bil premočan Kazahstan, nato Južna Koreja in zatem še Belorusija. Vrsta Iva Jana je razočarala z igro, v kateri je bilo ogromno napak in odločno preveč nihanj. Ko je bilo jasno, da jo čaka le boj za obstanek, je le strnila svoje vrste in s 6:0 nadigrala Madžarsko. Toda Litva je v soboto na kolena spravila Južno Korejo in poskrbela, da bo konec prvenstva zelo zanimiv.

5. krog, nedelja ob 8.30:

SLOVENIJA - LITVA

4:0 (2:0, -:-, -:-)

Sabolič 4., Drozg 17., Kopitar 29., Podlipnik 29.

V živo

Ob 12.00:

BELORUSIJA - JUŽNA KOREJA

Ob 15.30:

KAZAHSTAN - MADŽARSKA