Obračun rdeče-belih, kar je tradicionalna barva tako Rusije kot Švice. Foto: Reuters

Rusija je začela dvoboj s Švico silovito in je povedla že v 4. minuti prek Artjoma Anisimova. Prvi favoriti letošnjega SP-ja elitne divizije se ponašajo s popolnim izkupičkom in zastrašujočo razliko v golih 26:3. Švica je dobila 4 od 5 tekem in je na znova poti v četrtfinalne boje.

Na prvih nedeljskih tekmah je Češka s kar 8:0 razbila Avstrijo. Severne sosede v ponedeljek čaka neposredni obračun s slovenskimi zahodnimi sosedi za obstanek med elito: tako Avstrijci kot Italijani nimajo še niti točke in porazno razliko v golih. Avstrija -30, Italija pa kar -44!

Sočasno je Nemčija že tradicionalno namučila ZDA, orli so tudi povedli, a so Američani hitro izenačili, na koncu pa z goloma v zadnjih 10 minuta le prišli do zmage s 3:1.

Center Detroita Dylan Larkin je takole odločil nemško-ameriški dvoboj. Foto: Reuters

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SKUPINA A, Košice

NEMČIJA - ZDA

1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Tiffels 12.; van Riemsdyk 14., Larkin 51., Eichel 57.

Ob 20.15:

FRANCIJA - FINSKA

0:2 (0:1, -:-, -:-)

Kiviranta 10., Mikkolo 22.

Ponedeljek ob 16.15:

FRANCIJA - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: ZDA 6 4 1 0 1 27:12 14 FINSKA 5 4 0 1 0 17:7 13 KANADA 5 4 0 0 1 28:11 12 NEMČIJA 6 4 0 0 2 14:16 12 SLOVAŠKA 6 3 0 0 3 26:18 9 DANSKA 5 1 1 0 3 17:16 5 FRANCIJA 5 0 0 1 4 11:27 1 VELIKA BRITANIJA 6 0 0 0 6 5:39 0

SKUPINA B, Bratislava

AVSTRIJA - ČEŠKA

0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Faksa 7., Kubalik 15., Šimon 21., Repik 31., 43., Frolik 31., Kolar 45., Vrana 56.

Ob 20.15:

ŠVICA - RUSIJA

0:2 (0:1, -:-, -:-)

Anisimov 4., Kučerov 27.

Ponedeljek ob 16.15:

ŠVEDSKA - LATVIJA