Švedi se bodo zvečer pomerili s Češko. Prenos tekme na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. Druga večerna tekma je ZDA - Slovaška.

V zadnjem desetletju so po številu kolajn najboljši Švedi, ki so bili prvi trikrat, imajo pa še eno srebrno in tri bronaste medalje. Rusi so prav tako slavili trikrat, a od zadnjega naslova je minilo že pet let, nazadnje so bili prvaki leta 2014 v Minsku.

Trening švedskih hokejistov v Ondrej Nepela Areni v Bratislavi. Foto: EPA

Kanadčani pa so tudi stalnica vrha zadnjih let, pred Švedi so bili dvakrat zaporedoma najboljši na svetu v letih 2015 in 2016.

HOKEJ NA LEDU

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SKUPINA A, Košice, Steel Arena

1. krog, danes ob 16.15:

FINSKA - KANADA

-:- (-:-, -:-, -:-)

Ob 20.15:

ZDA - SLOVAŠKA

Sobota ob 12.15:

DANSKA - FRANCIJA

Ob 16.15:

NEMČIJA - VELIKA BRITANIJA

SKUPINA B, Bratislava, Ondrej Nepela Arena

1. krog, danes ob 16.15:

RUSIJA - NORVEŠKA

-:- (-:-, -:-, -:-)



Ob 20.15:

ČEŠKA - ŠVEDSKA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Sobota ob 12.15:

ŠVICA - ITALIJA

Ob 16.15:

LATVIJA - AVSTRIJA