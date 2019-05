Po dveh tekmah so Slovenci daleč od želenih prvih dveh mest, ki vodita med elito. Foto: www.alesfevzer.com

Neposredni prenos tekme Belorusija - Slovenija lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Na drugi strani so varovanci Iva Jana ena izmed treh ekip, ki še ni vpisala točke. Risi so klonili pred Kazahstanom in Južno Korejo. Velika težava Slovencev so nekonstantnost in veliki padci v igri. Na prvi tekmi so slabo odigrali v prvi tretjini, na drugi katastrofalno v drugi.

Belorusi so lani izpadli iz elitne skupine. Slovenci so doslej z njimi odigrali 22 tekem, imajo sedem zmag, zadnjo iz olimpijskih kvalifikacij leta 2016, ko je bilo v Minsku 3:2. Na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Parizu so Belorusi zmagali s 5:2. Zatem sledita še dve tekmi, v petek se bodo risi pomerili z Madžari, v nedeljo pa z Litovci.

V Kazahstanu sicer četrtkov program odpirata reprezentanci Litve in Madžarske, na koncu pa sledi že dvoboj Južne Koreje in gostiteljice turnirja.

3. krog, četrtek ob 12.00:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

V živo

Danes ob 8.30:

LITVA - MADŽARSKA

-:- (1:2, -:-, -:-)

Kumeliauskas 19.; Bartalis 9., 16.

Ob 15.30:

JUŽNA KOREJA - KAZAHSTAN