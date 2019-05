Poleg Fincev in Nemcev so si četrtfinale zagotovili tudi že Rusi, ki so za peto zaporedno zmago ugnali Latvijo s 3:1. Oskars Cibulskis je v 11. minuti zadel za vodstvo Latvijcev, nato pa so Rusi v drugi tretjini z goli Dimitrija Orlova, Nikite Guseva in Nikite Kučerova preobrnili izid. Razmerje strelov je bilo 33:27 za Ruse.

Rusija je v Areni Ondreja Nepele v Bratislavi zmagala petič zapored in si zagotovila četrtfinale. Foto: EPA

HOKEJ NA LEDU

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SKUPINA A, Košice, 5. krog

DANSKA - ZDA 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Olesen 25.; Vatrano 11., DeBrincat 12., 32., Keller 15., Kreider 19., Larkin

34., Eichel 52.

Danes ob 16.15:

KANADA - NEMČIJA -:- (-:-, -:-, -:-)



Lestvica: FINSKA 5 4 0 1 0 17:7 13 NEMČIJA 4 4 0 0 0 12:5 12 ZDA 5 3 1 0 1 24:11 11 KANADA 4 3 0 0 1 20:10 9 SLOVAŠKA 5 2 0 0 3 19:17 6 DANSKA 5 1 1 0 3 17:16 5 FRANCIJA 5 0 0 1 4 11:27 1 VELIKA BRITANIJA 5 0 0 0 5 4:32 0

SKUPINA B, Bratislava, 5. krog

LATVIJA - RUSIJA 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Cibulskis 11.; Orlov 21., Gusev 24., Kučerov 33.

Danes ob 20.15:

ŠVEDSKA - ŠVICA

Lestvica: RUSIJA 5 5 0 0 0 26:3 15 ŠVICA 4 4 0 0 0 20:2 12 ČEŠKA 5 4 0 0 1 26:10 12 ŠVEDSKA 4 3 0 0 1 28:7 9 LATVIJA 5 2 0 0 3 13:14 6 NORVEŠKA 5 1 0 0 4 11:28 3 AVSTRIJA 5 0 0 0 5 6:28 0 ITALIJA 5 0 0 0 5 0:38 0