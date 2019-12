Po 1/3 večnega derbija na Jesenicah vodijo naši fantje z 0:1 pic.twitter.com/XvpiWSqUb7 — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) 20. december 2019

To je četrta zmaga Ljubljančanov na medsebojnih tekmah v tej sezoni, dobili so že prejšnji derbi oktobra v svoji dvorani, pred tem pa prijateljsko tekmo na Bledu in finale pokala.

Rajsar utišal Podmežaklo

Uvodno tretjino so gostje dobili z 0:1. Gostitelji so imeli šest minut igralca več na ledu, a so se zmaji odlično branili. V 13. minuti pa so gostje izkoristili svojo edino prednost igralca več, streljal je Sašo Rajsar, slabo je posredoval vratar Jesenic Bonvalot Antoine, plošček se mu je izmuznil med nogama prek golove črte.

Zmaji v 14 sekundah zadeli dvakrat

Železarji so na uvodu druge tretjine imeli nekaj pobude, a niso uspeli izenačiti. Zmaji so to kaznovali z dvema goloma (0:3). v 23. minuti je po strelu Mihe Logarja plošček v jeseniško mrežo preusmeril Gal Koren. Le 14 sekund zatem pa je samostojni prodor uspešno zaključil Žan Jezovšek.

Štirje goli in pretep

Na uvodu tretje tretjine je po podaji Marka Čepona Koren povišal vodstvo zmajev (0:4).

Rajsar je v 49. minuti učinkovito zaključil še en napad Ljubljančanov (0:5). Zmago Olimpije je v 53. minuti potrdil Mark Čepon s strelom od daleč. V 56. minuti se je med strelce vpišsal še Miha Logar (0:7).

Tretjo tretjino je zaznamoval tudi pretep med Andrejem Hebarjem in Davidom Plankom.

Obe ekipi v akciji že v soboto

Obe slovenski ekipi v regionalnem tekmovanju bosta naslednjo tekmo igrali že v soboto, Jeseničane čaka gostovanje na Dunaju pri ekipi Vienna Capitals Silver, Ljubljančane pa domači obračun z Asiagom.

ALPSKA LIGA

PRELOŽENA TEKMA 20. KROGA

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

Rajsar 13., 49., Koren 23., 42., Jezovšek 24., Čepon 53., Logar 56.

21. KROG, sobota ob 18.00:

VIENNA C. SILVER - SIJ ACRONI JESENICE

Ob 19.30:

SŽ OLIMPIJA - ASIAGO

STEEL WINGS LINZ - BREGENZERWALD

KAC II - LUSTENAU

KITZBÜHEL - ZELL AM SEE

PUSTERTAL - RITTEN