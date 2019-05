Slovaki so v petek presenetili Američane. Foto: Reuters

Medtem ko so Slovaki na uvodni tekmi opravili ZDA s 4:1, so Finci prav tako premagali renomiranega nasprotnika. S 3:1 so padli Kanadčani.

Drugi dan SP-ja je zgodaj popoldne Švica napolnila mrežo Italije in slavila kar z 9:0, Danci pa so po kazenskih strelih premagali Francijo s 5:4.

Ob 16.15 sta na sporedu tekmi Nemčija - Velika Britanija in Latvija - Avstrija. Zvečer bo poleg tekme Slovaška - Finska igrata še Norveška in Češka.

SKUPINA A, Košice

DANSKA - FRANCIJA * 5:4 (2:1, 1:3, 1:0)

Storm 20., Lauridsen 20., Eller 36., Jensen 47.; Bertrand 9., Dame-Malka 25., Fleury 33., Claireaux 34.

* - po kazenskih strelih

Danes ob 16.15:

NEMČIJA - VELIKA BRITANIJA

Ob 20.15:

SLOVAŠKA - FINSKA (prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

Lestvica: SLOVAŠKA 1 1 0 0 0 4:1 3 FINSKA 1 1 0 0 0 3:1 3 DANSKA 1 0 1 0 0 5:4 2 FRANCIJA 1 0 0 1 0 4:5 1 KANADA 1 0 0 0 1 1:3 0 ZDA 1 0 0 0 1 1:4 0 NEMČIJA - - - - - -:- - VELIKA BRITANIJA - - - - - -:- -

Skupina B, Bratislava

ŠVICA - ITALIJA

9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Fiala 2., 24., 42., Hofmann 8., Martschini 11., Praplan 20., Moser 22., Löffel 47., Hischier 50.

Danes ob 16.15:

LATVIJA - AVSTRIJA

Ob 20.15:

NORVEŠKA - ČEŠKA

Lestvica: ŠVICA 1 1 0 0 0 9:0 3 ČEŠKA 1 1 0 0 0 5:2 3 RUSIJA 1 1 0 0 0 5:2 3 NORVEŠKA 1 0 0 0 1 2:5 0 ŠVEDSKA 1 0 0 0 1 2:5 0 VELIKA BRITANIJA 1 0 0 0 1 0:9 0 AVSTRIJA - - - - - -:- - LATVIJA - - - - - -:- -