Ljubljančani so pred 873 gledalci povedli v 15. minuti, ko je gostujočega vratarja Keitha Colina Furlonga po podaji Orehka matiral Nik Simšič z diagonalnim strelom z leve strani.

Janez Orehek je bil z dvema goloma junak derbija v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com

Zadetka Orehka v 34. in 44. minuti

Furlong je v nadaljevanju preprečil še višje vodstvo domačih, naposled pa le klonil v 34. minuti. Orehek ga je ukanil po samostojnem prodoru in strelom pod prečko. V 43. minuti so gostje znižali, a je odgovor Olimpije sledil že 57 sekund kasneje, ko je Orehek iz bližine povišal na 3:1.

Razmerje strelov 34:26 za zmaje

Gostje so nato zaigrali na vse ali nič, že sedem minut pred koncem potegnili vratarja z ledu, a zmogli le še zadetek za 3:2. Zmaga v ponovitvi lanskega finala Alpske lige je tako ostala v Tivoliju. Razmerje strelov je bilo 34:26 za Olimpijo, ki ima zdaj na lestvici pet točk naskoka pred Pustertalom.

HOKEJ NA LEDU

ALPSKA LIGA

VNAPREJ ODIGRANA TEKMA

18. KROG:

SŽ OLIMPIJA - PUSTERTAL

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

873; Simšič 15., Orehek 34., 44.; Brighenti Moretti 43., Lewis 59.

Četrtek ob 20.00:

RITTEN - SIJ ACRONI JESENICE

ZELL AM SEE - BREGENZERWALD

VIENNA CAPITALS SILVER - FASSA

SALZBURG MLADI - STEEL WINGS LINZ

KAC II - GARDENA

KITZBÜHEL - FELDKIRCH

VIPITENO - CORTINA