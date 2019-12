V petek se bo znova iskrilo na ledu Podmežakle. Foto: SŽ Olimpija/Eva Brili Grebenar

Zmaji so dobili vse tri letošnje derbije. Na poletni ligi na Bledu je bilo 4:1, v finalu Pokala Slovenije v Kranju pa 8:4. Zelo vroče je bilo 26. oktobra v Tivoliju, ko so bili Jeseničani po odlični igri tik pred zmago.

Izkušeni Hebar je na nasprotni modri črti s palico nepravilno zaustavil Žana Jezovška. Trener Gregor Polončič je vzel Žana Usa iz vrat. Zmaji so pritisnili s šestimi igralci v polju proti štirim Jeseničanom in najboljši igralec jubilejnega derbija Aleš Mušič je podal pred vrata, kjer je Luka Zorko 21 sekund pred koncem rednega dela izenačil na 3:3. Po kazenskih strelih so slavili Ljubljančani.

V zadnjih dveh sezonah je Olimpija postala urejen klub. To se zelo pozna tudi na izidih derbijev, saj so tudi v lanski sezoni zmaji dobili sedem izmed osmih medsebojnih tekem. Najslajša je bila seveda zmaga s 5:2 v Tivoliju za naslov državnega prvenstva.

Andrej Hebar bo zelo motiviran, saj je naredil veliko napako na oktobrskem derbiju. Foto: www.alesfevzer.com

Proti Salzburgu zmago znova izpustili z rok

V torek so železarji doživeli nov grenak poraz. Proti mladi ekipi Salzburga so imeli vse v svojih rokah, v zadnji minuti so vodili s 3:2, potem pa so rdeči biki napadli s šestimi igralci v polju in brez vratarja. Paul Huber je deset sekund pred koncem izenačil na 3:3 in nato v tretji minuti podaljška priigral še drugo točko Salzburžanom.

Tavželj: Očitno se učimo počasi

Kapetan Andrej Tavželj je vedno pravi sogovornik. Takoj po tekmi najde prave besede in odlično analizira tekmo.

"Že nekajkrat se nam je zgodilo, da smo prejeli zadetek tik pred koncem. Pametni se učijo hitro, butlji pa bolj počasi. Očitno se mi učimo počasi. Res sem zelo razočaran. Fizično smo pripravljeni, dobro igramo, a v ključnih trenutkih glava odpove," je bil jezen Tavželj.

"Letos se nam je to zgodilo že šestkrat. To ni dobro za samozavest. Večkrat smo dokazali, da smo kompaktna ekipa, nimamo pa izstopajočih posameznikov, ki bi tekmo mirno pripeljali do konca. Res škoda, da se nam nesrečni porazi dogajajo. Na derbi se vedno pripravimo maksimalno, energijo bomo dobili s polnih tribun," je še dodal izkušeni branilec.

Šivic: Samo govorimo, a nič se ne spremeni

Tudi trener Mitja Šivic je bil še precej pod vtisom poraza proti Salzburžanom. "Videti smo že malce neumno, saj se nam ponavljajo iste stvari. Res veliko časa potrebujemo za analize. Samo govorimo, a nič se ne spremeni. Ne znamo preklopiti. Na derbiju so čustva v ospredju, v Ljubljani smo bili zares blizu zmagi. Morali bomo igrati precej bolje kot na tekmi proti Salzburgu," je razlagal Šivic.

Logar: Lestvica sploh ni pomembna na derbiju

Ljubljančani so pričakovano odnesli tri točke iz Celovca (3:6). Trener Gregor Polončič se je razveselil vrnitve branilca Kristjana Čepona, v vratih je bil znova Žan Us, ki je prebolel pljučnico.

"Derbi je vedno posebna tekma. Tu ni Gorenjcev in Ljubljančanov. Naboj je vedno velik, čustva so prisotna. Lestvica sploh ni pomembna na tej tekmi. Jeseničani imajo gorenjsko trmo in vedno so najboljši prav na derbiju. Vedno je poseben občutek, ko igraš pred veliko gledalci. Imeli smo 17 dni odmora, zdaj pa nas čaka zares naporen ritem tekem. Pripravljeni smo na težke preizkušnje," je razmišljal branilec Miha Logar.

Gregor Polončič je optimist pred derbijem. Foto: SŽ Olimpija

Polončič: Fantje so na bazičnih pripravah grizli "železo"

38-letni Polončič si poleti res ni mislil, da bo tako hitro prevzel veliko odgovornost glavnega trenerja. Že po uvodnem porazu proti Celovčanom v Tivoliju z 0:1 je odstopil Jure Vnuk, ki je v letu dni osvojil štiri lovorike.

"Premor nam je zelo koristil, napolnili smo baterije. Spočili smo se in naredili težke bazične priprave. Fantje so res grizli "železo". Delali smo na hitrih prehodih in že v Celovcu smo igrali dobro. Vzdušje je pravo, poškodbe so pozdravljene. Velik optimist sem pred nadaljevanjem sezone," je dejal strateg Ljubljančanov.

Če bomo prava "zelena mašina", se nimamo česa bati

Polončič se zaveda, da so železarji zelo nevarna ekipa: "Jeseničani igrajo zelo dobro, izidov pa nimajo pravih. Veliko tekem so izgubili tik pred koncem. Veliko tekem so izgubili v podaljšku in kazenskih strelih. Zadnji derbi je pokazal, da je treba zelo spoštovati tekmece. Nobenega podcenjevanja ne bo. Zanima me predvsem naša igra. Če bomo prava "zelena mašina", se nimamo česa bati. Zelo dobro se poznava s trenerjem Šivicem, odlično delo opravlja z mladimi hokejisti."

Predsednik zmajev Miha Butara je dodal: "Dejstvo je, da je derbi nekaj posebnega, ima poseben naboj, a kot sem že večkrat povedal, je to le ena izmed tekem, ki jih odigramo. Mi gremo vsako tekmo na zmago, naš cilj je, da zberemo čim več zmag. Naši fantje so dobro trenirali, so dobro pripravljeni, zdaj nas čakata dve tekmi v dveh dneh – v petek na Jesenicah, v soboto težka tekma doma z Asiagom. Na obeh tekmah bomo seveda skušali iztržiti maksimum."

Jan novi vodja mladinskega pogona v Tivoliju

V Tivoliju so okrepili strokovni štab. Nekdanji slovenski selektor Ivo Jan je prevzel vodenje mladinskega pogona. V klubu bo skrbel za delo s selekcijami do mladincev.

"Po končani igralski karieri je bila moja želja, da bi ostal doma, delal z mladimi in prenašal znanje mladim nadobudnim hokejistom. Po desetih letih trenerskega dela v članski konkurenci se mi je uresničila želja, opravljati delo, ki mi je bilo vedno v užitek. Vesel sem, da sem dobil to priložnost, vse trenerje v klubu že dobro poznam, z nekaterimi smo skupaj igrali, a tukaj sem zaradi otrok. Imamo dober potencial in naša želja je, da jim damo priložnost za hokejski razvoj," je povedal 44-letni Jan, ki je aprila 2014 popeljal Olimpijo do naslova državnega prvaka.

Zelo pomembna tekma tudi za prednost domačega ledu v finalu DP-ja

Tekma bo štela tudi za točke državnega prvenstva, kjer sta obe ekipi dobili vse ostale tekme. Zmaji imajo točko več in v petek si bo zmagovalec priigral prednost domačega igrišča v finalni seriji.

Preložena tekma 20. kroga, petek ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE – SŽ OLIMPIJA

21. KROG, sobota ob 18.00:

VIENNA CAPITALS SILVER – SIJ ACRONI JESENICE

Ob 19.30:

SŽ OLIMPIJA – ASIAGO

STEEL WINGS LINZ – BREGENZERWALD

KAC II – LUSTENAU

KITZBÜHEL – ZELL AM SEE

PUSTERTAL – RITTEN