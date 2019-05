Kanadčani in Finci so že odprli prvenstvo na Slovaškem, na uvodni tekmi pa so finski levi s 3:1 premagali javorjeve liste, z dvema goloma pa je blestel 18-letni supertalent Kaapo Kakko. Foto: Reuters

Bodo Kanadčani spet ujeli Ruse/Sovjete?

V sobotnih polfinalih je Finska tesno z 1:0 premagala Rusijo, ki pred tem na SP še ni izgubila. V drugem polfinalu pa so bili Kanadčani bolj prepričljivi in so Češko premagali s 5:1. Kanadčani bodo v finalu lovili tretji naslov v zadnjih petih letih, prvaki so bili nazadnje v letih 2014 in 2015, če bodo srebrni, pa bodo ponovili Pariz 2017. Z zlatom bi Kanada spet pri rekordnem številu naslovov - 27 - ujela Rusijo/Sovjetsko zvezo.

Finska bo skušala priti do tretje zlate medalje, doslej so bili Finci svetovni prvaki v letih 1995 in 2011. Ko so naslov osvojili nazadnje, je bilo prvenstvo prav tako na Slovaškem.

Andrej Vasilevski je po rekordnem rednem delu Lige NHL s Tampo bil pometen v 1. krogu končnice Stanleyjevega pokala, na svetovnem prvenstvu pa doživel le en poraz, a moral za bron pokazati izjemne obrambe. 48 obrambam je pri loteriji dodal še 3 zaustavljene kazenske strele. Foto: Reuters

Vasilevski pribranil bron Rusom

Dvoboj razočaranih polfinalnih poražencev je uvodoma postregel z odprto igro in izidom 2:2 po 21 minutah, a nato sta vratarja Andrej Vasilevski in Patrik Bartošek zaklenila vrata. Po 10-minutnem podaljšku je odločala loterija odločilnih kazenskih strelov, kjer so bili ruski izvajalci bolj domiselni in natančni. Po vrsti so zadeli Ilja Kovaljčuk, Nikita Kučerov in še Nikita Gusev, medtem ko so vsi češki strelci odpovedali pred Vasilevskim. Vsekakor je bil prvi vratar Rusije najbolj zaslužen za bron, saj je v 70 minutah igre ubranil kar 48 strelov, Bartošek pa le 28.

Zbornaja komanda je odkrito merila na zlato, na Slovaško so pripeljali najbolj zvezdniško hokejsko zasedbo, na koncu so se morali zadovoljiti zgolj z bronom. Čehom pa v tolažbo ni ostalo nič in na novo medaljo, prvo po letu 2012, bodo morali počakati vsaj še eno leto.

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SLOVAŠKA 2019, Bratislava

FINALE, danes ob 20.15:

KANADA - FINSKA

1:0 (1:0, -:-, -:-)

Theodore 11.

V živo

TEKMA ZA 3. MESTO:

RUSIJA - Češka *3:2 (1:2, 1:0, 0:0)

Grigorenko 13., Anisimov 21; Repik 14., Kubalik 19.