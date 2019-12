Jeseničani so imeli v rokah zmago po rednem delu, pa so jo, kot že nekajkrat v sezoni, zapravili tik pred koncem. Tokrat jim je za uspeh zmanjkalo deset sekund, toliko je namreč ostalo do konca tekme, ko je Paul Huber poskrbel za izenačenje na 3:3. Isti igralec pa je nato z zadetkom v 62. minuti dokončno zapečatil usodo železarjev.



Gal Koren je dosegel dva gola za zmago Olimpije v Celovcu. Foto: www.alesfevzer.com

Pred tem so domači vodili z 2:0, zadela sta Marko Djumić in Andrej Tavželj v drugi tretjini, ter s 3:2, ko je v 49. minuti Andrej Hebar poskrbel za zadnji jeseniški gol na tekmi. Razmerje strelov je bilo 25:25.



Dva gola Korena in Pešuta

Ljubljančani so v Celovcu vseskozi vodili. Po dvakrat sta zadela Gal Koren in Žiga Pešut, po enkrat pa Miha Logar in Sašo Rajsar. Razmerje strelov je bilo 41:13 za zmaje. Varovanci Gregorja Polončiča so tako uspešno opravili z generalko pred petkovim derbijem z Jesenicami v Podmežakli.

HOKEJ NA LEDU - ALPSKA LIGA



22. KROG



SIJ ACRONI JESENICE - SALZBURG MLADI

* 3:4 (0:0, 2:1, 1:2)

656; Djumič 26., Tavželj 28., Hebar 49.; Frandl 40., Harnisch 47., Huber

60., 63.

* - v podaljšku

KAC II - SŽ OLIMPIJA

3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

139; Casati 27., Kapel 36., 46.; Koren 11., 51., Pešut 16., 31., Logar 33.,

Rajsar 38.

STEEL WINGS LINZ - FASSA 3:8

ZELL AM SEE - ASIAGO 1:6

BREGENZERWALD - KITZBÜHEL 4:3

VIPITENO - RITTEN * - podaljšek * 3:4

FELDKIRCH - GARDENA 4:3

CORTINA - PUSTERTAL 2:4

LUSTENAU - VIENNA C. SILVER * 3:2

* - po kazenskih strelih