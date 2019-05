Richard Carapaz tako kot Roglič četrtič nastopa na grand touru, oba imata najboljšo končno uvrstitev 4. mesto. Foto: EPA

Karavana se je na pot podala ob 12.20, ko je zapustila Commezzaduro. Prvi kilometri potekajo z rahlim spustom, zategadelj so hitrosti visoke in ne omogočajo pobegov. Vse dosedanje poskuse je glavnina hitro nevtralizirala.

Cilj na Anterselvi

Etapa se bo končala 181 kilometrov dlje v znanem biatlonskem središču Anterselva. Zahtevnost etape je sicer označena "le" s tremi od petih zvezdic, a teža tritedenske dirke je naredila precejšnjo selekcijo, poleg tega pa se spet konča v klanec.

Ta sicer ne bo izjemno dolg in zahteven, trajal bo 5,5 kilometra s povprečnim naklonom 8,5 odstotka. Nihče med favoriti ne bo taktiziral, največ se pričakuje od Vincenza Nibalija, ki je z brutalnimi skoki že načel Primoža Rogliča in ga tudi prehitel na skupnem drugem mestu. Če Italijan želi še tretjič dobiti Giro, bo moral biti spet aktiven, saj za vodilnim Richardom Carapazom zaostaja za minuto in 47 sekund.

Težave z želodcem Novinar Vala 202 Dare Rupar je poročal, da je imel Primož Roglič zadnje dni resne težave z želodcem. Kriva je bila sobotna gorska etapa, na cilju v Courmayeurju je pojedel preveč sladkorja. Naslednji dan se je v etapi s ciljem v Comu počutil zelo slabo. "To traja nekaj časa, da se stabilizira. Situacija gre zdaj na bolje. Borili se bomo do konca," je slovenski kolesar povedal za Val 202.

Stavnice mu več ne pripisujejo možnosti

Roglič zaostaja še dodatnih 22 sekund, a nikakor ne obupuje: "Giro še ni končan, marsikaj se še lahko zgodi." Stavnice, ki so pred začetkom tritedenske dirke največjo možnost pripisovale prav Rogliču, zdaj menijo, da ima le malo možnosti (kvota 10), v igri za rožnato naj bi bila kandidata le Carapaz (1,53) in Nibali (2,87). Marsikaj bo jasno že danes malo po 17.00.

17. etapa se konča v klanec. Foto: Giro