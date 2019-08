V Belgiji in na Nizozemskem se je začel njihov skupni tour - enotedenska večetapna dirka. Prva etapa med Bevernom in Hulstom v dolžini 167,2 km se je po pričakovanjih razpletla s skupinskim šprintom glavnine. Na močno razmočeni cesti je bil najbolj prekanjen in na koncu najmočnejši Irec Sam Bennett, ki je ugnal vse tekmece tudi brez izrazite pomoči svoje ekipe Bora Hansgrohe. Zatajil je prvi favorit pred štartom Dylan Groenewegen, za katerega je delala Jumbo Visma, na koncu je bil prvi šprinter sedmi, ekipni kolega Mike Teunissen pa tretji.