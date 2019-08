Laurens De Plus se je veselil uspeha kariere. Foto: EPA

23-letni De Plus je bil pred današnjo sedmo etapo tretji. Za vodilnim rojakom Timom Wellensom, članom belgijske ekipe Lotto-Soudal, je v skupni razvrstitvi zaostajal za 12 sekund. V zadnji etapi, dolgi 178 km, med Sint-Pieters-Leeuwom in Geraardsbergnom je nadoknadil zaostanek in se veselil velike zmage.

Belgijec je bil član majhne ubežne skupine, ki je glavni skupini pobegnila približno 20 km pred ciljem. Na stopničkah po etapi so bili trije Belgijci. Etapo je dobil Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), drugi je bil Greg Van Avermaet (CCC), tretji pa De Plus.

Edini slovenski predstavnik Grega Bole (Bahrain Merida) je zasedel 68. mesto, skupno pa je dirko končal na 102. mestu.