Gre za prvo izmed treh zaporednih etap, ki se bodo končale nad 2.000 metri nadmorske višine, tokrat na kultnem 2.115 m visokem Tourmaletu, kamor so kolesarji francoske pentlje zavili že 87-ič v zgodovini.



Karavana z rumeno majico Julianom Alaphilippom med vzpenjanjem po slikovitih Pirenejih. Foto: Reuters

Wellens prvi na Col du Soulor

Kolesarji so že opravili z vzponom prve kategorije na 1.474 m visoki Col du Soulor, ki je naredil selekcijo v ubežni skupini 17 kolesarjev, v kateri je bil tudi Matej Mohorič. Vrh je pri prečkal najboljši hribolazec Belgijec Tim Wellens, ki je ugnal Vincenza Nibalija. Glavnina z rumeno majico Julianom Alaphilippom je na vrhu zaostala slabi dve minuti.

Sicard ob začetku vzpona na Tourmalet

Na spustu se je Nibaliju in Wellensu pridružil še Francoz Elie Gesbert. Wellens je osvojil tudi leteči cilj na 86. kilometru, malo kasneje pa je ubežno trojico ujela skupina petih kolesarjev. Približno 25 kilometrov pred koncem je napadel Romain Sicard in si do začetku vzpona na Tourmalet privozil dobro minuto in pol prednosti pred glavnino.

Profil 14. etape Dirke po Franciji s ciljem na 2.115 m visoki Tourmalet. Gre za 19 kilometrov dolg klanec s povprečno 7,4-odstotnim naklonom. Foto: LeTour.fr

Tourmalet je v vsej zgodovini Toura zgolj dvakrat gostil zaključek etape. Prvič leta 1974, ko je 17. etapo dobil Francoz Jean-Pierre Danguillaume, drugič leta 2010, ko je prvi ciljno črto prečkal Andy Schleck iz Luksemburga. Tedaj mu je etapno zmago prepustil Alberto Contador, ki je tudi dobil dirko tistega leta, a so mu jo pozneje zaradi uživanja poživil odvzeli.

