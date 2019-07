V živo

16. etapa Toura 2019 prinaša 177-kilometrski krog okoli Nimesa v južni Francij. Etapa se je namreč začela in končala v starodavnem mestu, ki slovi po antični areni, ko je bil Nimes glavno mesto rimske južne Galije.

Kolesarji vozijo "krog" okoli Nimesa. Foto: Reuters

Po prepotrebnem dnevu odmora bo šesterica kandidatov za končno zmagoslavje v Parizu imela še dodatni dan za trening in regeneracijo, saj se po profilu in trasi danes na Touru ne bi smelo veliko dogajati okoli skupne razvrstitve. Še najbolj lahko boj za rumeno majico popestri bočni veter, ki je doma v teh krajih. Prejšnji ponedeljek je mistral zakuhal ešelone in ukradel razpoloženemu Thibautu Pinotu kar 100 sekund.

Beži peterica kolesarjev

Približno 60 kilometrov pred ciljem je v vodstvu pet kolesarjev Paul Orselin, Lukasz Wisniowski, Alexis Gougeard, Stephane Rossetto in Lars Ytting Bak. Glavnina z rumeno majico Francozem Julianom Alaphilippom manj kot minuto.

Valižan Geraint Thomas padel

Sicer pa se je 128 kilometrov pred ciljem na tleh spet znašel drugouvrščeni v skupnem seštevku Valižan Geraint Thomas. Thomasa je spodneslo na ovinku, a se je hitro pobral in nadaljeval.

106. DIRKA PO FRANCIJI

16. ETAPA, Nimes - Nimes, 177 km:

Profil torkove etape prinaša na polovici vzpon 4. kategorije, a slabih 20 km pred ciljem se skriva dejansko zahtevnejši vzpon, kar bi lahko izkoristil kakšen ubežnik. Bočni veter naj bi največjo nevarnost predstavljal 30 km pred ciljem, po Uzesu. Foto: MMC RTV SLO

Tekmeci obljubljajo silovit napad na Alaphilippa