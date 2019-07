Opoldanski prizor med nevihto na ciljnem vzponu proti Val Thorensu, ko je bila cesta dobesedno popavljena. Foto: Twitter

Po zagotovilih generalnega direktorja Christiana Prudhomma in direktorja dirke Thierryja Gouvenouja za ITV se bo zadnja gorska etapa začela, četudi na trasi močno dežuje, treskajo strele in grmi ter pada toča. 20. etapa je zadnja priložnost, da se v skupnem seštevku še kaj spremeni, bo prireditelj ASO sporočil predvidoma pol ure. V zimskem športnem središču Val Thorens (2363 m), ki je najvišje ležeče veliko smučišče v Alpah, namreč močno dežuje, opoldne je padala toča, ni izključeno niti sneženje.

106. DIRKA PO FRANCIJI SKUPNI VRSTNI RED Po 19. etapi: 1. E. BERNAL KOL 78:00:42 2. J. ALAPHILIPPE FRA +0:45 3. G. THOMAS VB 1:11 4. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:23 5. E. BUCHMANN NEM 1:50 6. M. LANDA ŠPA 4:30 7. R. URAN KOL 5:09 8. N. QUINTANA KOL 5:17 9. A. VALVERDE ŠPA 6:25 10. R. PORTE AVS 6:28 ... 90. J. TRATNIK SLO 2:42:02 117. M. MOHORIČ SLO 3:12:29

Namesto 130 km predvidenih samo 59 km

Zaradi neurja in izdatnih padavin so že v petek popoldne organizatorji 106. Dirke po Franciji sporočili, da bo 20. etapa močno skrajšana. Vzrok za takšno odločitev je nevarnost slabega vremena in posledično zemeljskih plazov. Tako bo etapa, ki je bila prvotno načrtovana med Albertvillom in Val Thorensom, namesto 130 kilometrov dolga zgolj 59 kilometrov. Štart je predviden ob 14.30, prenos na TV Slovenija 2/MMC-ju bi se moral začeti ob 15.00.

Maratonski 33-kilometrski vzpon do cilja

Kolesarji se bodo izognili vzponu na Cormet de Roselend (19,9 km in 6-odstoten naklon), saj je cesta na spustu neprevozna. Namesto tega se bodo iz Albertvilla odpravili neposredno proti Val Thorensu. Ciljni vzpon ekstra kategorije je dolg kar 33,4 km, povprečni naklon je 5,5-odstoten. S tem bi zadnja etapa v Alpah postala nekakšna kombinacija ekipnega kronometra po ravnem in posamičnega kronometra navkreber proti cilju v Val Thorensu.

Bernal pred skupno zmago na Touru

Vprašanje je, ali bodo danes sploh kolesarili, in to po tem, ko so morali v petek prvič v zgodovini dirke Tour de France sredi same etape odpovedati cilj in prekiniti dirkanje. Na koncu ni bilo ciljnega vzpona na Tignes, temveč so šteli časi z vrha najvišje točke letošnje francoske preizkušnje – Col d'Iseran (2.770 m). Na najvišjem ležečem asfaltiranem gorskem prelazu v Franciji je bil najhitrejši Egan Bernal (Ineos), ki je tako oblekel rumeno majico in bo v primeru odpovedi 20. etape že okronan za novega zmagovalca Dirke po Franciji.

Popravili zaostanke lovcev na Bernala

22-letni Kolumbijec ima v skupnem seštevku 45 sekund prednosti pred Julianom Alaphilippom (Deceuninck QuickStep), ki je predtem skupaj nosil rumeno majico kar 14 dni. Na trenutno tretjem mestu je Bernalov moštveni kolega in lanski zmagovalec Toura Geraint Thomas z zaostankom 1:11, na četrtem pa Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) z zaostankom 1:23, peti pa Emanuel Buchmann (Bora hansgrohe), ki zaostaja 1:50. V soboto je ASO po pritobah ekip in ogledu televizijskih posnetkov še enkrat popravil skupno razvrstitev in zmanjšal zaostanek zasledovalcev za 3 (Alaphilippe) do 5 sekund (Thomas, Kruijswijk, Buchmann).

V primeru odpovedi bosta ravno Nizozemec in Nemec najbolj poparjena, saj bi imela velike možnosti, da prehitita Alaphilippa in se med seboj udarita za mesto na zmagovalnem odru na Elizejskih poljanah.