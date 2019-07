Profil tretje etape. Foto: Organizator

Tretja etapa od Bincheja do Epernaya je dolga 215 kilometrov. Greg Van Avermaet, nosilec pikčaste majice, je prepričan, da klasični šprinterji nimajo možnosti, saj bodo štirje kategorizirani klanci v zadnjih 42 kilometrih zanje pretežki. Za nameček sledi še 500-metrski ciljni vzpon.

Trasa je pisana na kožo Petru Saganu, ki je dobil podobne etape na Touru že v letih 2012, 2016, 2017 in 2018. Ob bok Sagana stavnice postavljajo Alaphilippa, aduta Umbo Visme pa sta Wout van Aert in nosilec rumene majice Mike Teunissen, ki so ga uvrščali med favorite te etape že pred začetkom Toura.

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju se bo začel ob 14.30.

