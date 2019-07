Rumeno majico še vedno nosi Julian Alaphilippe. Foto: EPA

Kolesarji bodo opravili štiri kategorizirane vzponu, tri tretje in enega četrte kategorije. Čeprav so tu priložnosti za napade, pa se pričakuje, da se bo za etapno zmago udarila šprinterska elita. Stavnice največ možnosti pripisujejo Dylanu Groenewegnu, Calebu Ewanu, Elii Vivianiju in Petru Saganu. Z izjemo Ewana so vsi na letošnjem Touru že prišli do etapne zmage. Sagan je med drugim pred šestimi leti že slavil v Albiju.

Manj kot sto kilometrov pred ciljem je v vodstvu šesterica kolesarjev Anthony Turgis, Tony Gallopin, Odd Christian Eiking, Mads Würtz Schmidt, Michael Schär in Natnael Berhane. Glavnina zaostaja tri minute.

Tratnik v nedeljo tretji

V nedeljo je izvrstno nastopil Jan Tratnik. Deveto etapo je slovenski kolesar končal na tretjem mestu, le za Južnoafričanom Darylom Impeyem in Belgijcem Tiejsom Bennotom. Po prostem torku sledi v sredo med Albijem in Toulousom "ogrevanje" pred Pireneji.

De Marchi še vedno v bolnišnici

V nedeljo je grdo padel Alessandro De Marchi. 33-letni italijanski kolesar moštva CCC si je zlomil ključnico ter tudi nekaj reber, ki so predrla pljučno krilo. Ob tem ima številne modrice in globoke ureznine po obrazu. Še vedno je v bolnišnici v Saint-Etiennu in bo še 24 do 48 ur ostal na opazovanju.

Richard Carapaz bo okrepil zvezdniško zasedbo na čelu s Chrisom Froomom, Geraintom Thomasom in Eganom Bernalom. Foto: EPA

Ineos v prihodnje še močnejši

Kot poroča L'Equipe bo Ineos še okrepil svojo izjemno močno zasedbo. Namreč za britansko moštvo bo naslednji dve leti dirkal Richard Carapaz. 26-letni Ekvadorec je letos slavil na Dirki po Italiji. Junija naj bi sicer zavrnil 1,5 milijona evrov visoko ponudbo Ineosa in je dal prednost Movistarju, katerega član je od leta 2017, toda kot kaže, se je zdaj premislil. Prestop bo uraden 1. avgusta, ko se začne prestopni rok.

Movistar zapušča še en odličen kolesar. Španec Mikel Landa se bo preselil k Bahrain Meridi, od koder se v Trek Segafredo seli Italijan Vincenzo Nibali. Movistar bo morda zapustil tudi Kolumbijec Nairo Quintana, kandidat za prihod v špansko moštvo pa je Danec Jakob Fuglsang, ki je trenutno član Astane.

Profil desete etape. Foto: MMC RTV SLO

Skupni vrstni red po 9. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 34:17:59 2. G. CICCONE ITA +0:23 3. T. PINOT FRA 0:53 4. G. BENNETT NZL 1:10 5. G. THOMAS VB 1:12 6. E. BERNAL KOL 1:16 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:27 8. R. URAN KOL 1:38 9. J. FUGLSANG DAN 1:42 10. E. BUCHMANN NEM 1:45 ... 14. N. QUINTANA KOL 2:04 23. R. BARDET FRA 3:20 30. V. NIBALI ITA 8:56 ... 64. J. TRATNIK SLO 33:13 91. M. MOHORIČ SLO 57:20