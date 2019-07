Profil šeste etape Toura. Foto: MMC RTV SLO

Hribolazenje v šesti etapi od Mulhousa do Le Planche des Belles Fillesa (161 km) na vzhodu Francije se bo začelo že kmalu po 20. kilometru. Trasa bo šla gor in dol do samega cilja. Kolesarje po vrsti čakajo vzponi prve, tretje in druge kategorije, nato pa se vaja ponovi s prvo-, tretje- in drugokategoriziranimi klanci.

Veliki finale bo vzpon prve kategorije do samega cilja. Dolg bo sedem kilometrov s povprečnim naklonom 8,7 odstotka. Nekateri odseki ob koncu so prav brutalni in imajo naklon od 22 do 24 odstotkov.

Tu se je etapa končala v letih 2012, 2014 in 2017. Zmagovalci so bili Chris Froome, Vincenzo Nibali in Fabio Aru.

Na stavnicah je favorit za današnjo zmago Kolumbijec Egan Bernal (kvota 3,75), sledijo pa Francoz Thibaut Pino (7,50) ter Britanca Adam Yates (11) in Geraint Thomas (15).

Etapo boste lahko v prenosu spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju od 14.30 naprej.

Po koncu etape bomo na MMC-TV v živo prenašali še studijsko analizo, za katero bodo poskrbeli Tomaž Kovšca, Martin Hvastija in Miha Mišič. Vabljeni k ogledu in sodelovanju prek elektronske pošte (tour@rtvslo.si) ali Twitterja!