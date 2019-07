Bo Julianu Alaphilippu in njegovemu belgijskemu moštvu uspelo ubraniti rumeno majico vodilnega na francoski pentlji? Foto: Reuters

18. etapa se je začela ob 11.10 v Embrunu, kjer je karavano pri 28 stopinjah Celzija najprej čakal 15-minutni krog po okolici, preden se je pri km 0 dirka zares začela z vzponom na vrh 3. kategorije Cote de Demoiselle Coiffees (3,9 km vzpona s povprečno 5,2-odstotnim naklonom), kjer je bil prvi kazahstanski prvak Aleksej Lucenko.

Beži 34 kolesarjev s Quintano

Pravi beg se je oblikoval šele po 45 kilometrih, ko se je oblikovala velika skupina kar 34 kolesarjev, kjer pa ni ne Jana Tratnika ne Mateja Mohoriča (oba Bahrain Merida). Najvišje skupno uvrščen je Nairo Quintana (12., +9:30), ki edini predstavlja kakšno nevarnost za prvo deseterico. Med pomembnejšimi imeni ubežnikov so še Romain Bardet (21.; +27:33), Adam Yates (28.; +41:42) in Greg Van Avermaet (25.; 39:10).

Na 85. km dneva je bil vzpon 1. kategorije Col de Vars (2.109 m; 9,3 km vzpona s 7,5-odstotnim naklonom), ki ga je osvojil Tim Wellens (Lotto Soudal), v pikčasto majico odeti najboljši hribolazec letošnjega Toura, ki jo nosi in brani že od štarta v Bruslju. Ob koncu spusta je prednost velike ubežne skupine narasla že na 7:40.

Vseeno je uspešen beg vse do cilja malo verjeten, saj sledita še dva vzpona najvišje (HC) kategorije, zaradi česar bi morali biti prvi v cilju vodilni na francoski pentlji.

Analiza 18. etape na MMC TV Po koncu kraljevske etape, predvidoma okoli 18. ure, vabljeni na MMC TV in Facebook, kjer si boste lahko ogledali analizo 18. etape. Voditelj Miha Mišič, gosta - komentatorja Tomaž Kovšca in Martin Hvastija.

Galibier je neločljivo povezan s Primožem Rogličem, ki je na Touru 2017 z izrednim napadom prišel do zmage na 17. etapi. Pred dvema letoma so se na Galibier vzpeli s severne strani prek prelaza Telegraphe in kraja današnjega cilja Valloirja, kamor pa danes kolesarji pridejo iz južne smeri. Foto: AP

Zaporedje vzponov na prelaze Vars, Izoard in Galibier bi moralo premešati vrstni red na vrhu, kjer se za skupno zmago bori kar šest močnih kolesarjev, pri čemer se jim lahko mogoče pridruži še sedmi. Mikel Landa (Movistar) je namreč kolesar, na katerega v karavani stavijo, da bo zagotovo napadel in se skušal z jurišem vplesti vsaj v boj za zmagoviti oder.

Po 17. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 69:39:17 2. G. THOMAS VB +1:35 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:47 4. T. PINOT FRA 1:50 5. E. BERNAL KOL 2:02 6. E. BUCHMANN NEM 2:14 7. M. LANDA ŠPA 4:54 8. A. VALVERDE ŠPA 5:00 9. R. URAN KOL 5:33 10. R. PORTE AVS 6:30 ... 85. J. TRATNIK SLO 1:53:20 115. M. MOHORIČ SLO 2:20:52

Se bo Alaphilippe zlomil ali celo napadel na ciljnem spustu?

Ker sta petkova in sobotna etapa veliko krajši (126,5 km in 130 km), je kraljevska etapa najresnejša možnost, da papirnati favoriti končno slečejo neverjetnega Julianna Alaphilippa (Deceuninck QuickStep). Dolgi zaporedni alpski klanci bi morali biti preveč za 27-letnika iz doline Loire, a po drugi strani je Loulou med letošnjo Dirko po Franciji ovrgel že skorajda vse napovedi. Prve in edine znake slabosti je pokazal na zadnji pirenejski etapi, ko je v zadnjih 2 km izgubil stik z najmočnejšimi v visokih gorah. A po drugi strani: če Alaphilippe zdrži vse do Galibierja, lahko na divjem spustu še poveča prednost, saj je najboljši spustaš med vodilnimi kolesarji.

Kraljevska etapa letošnjega Toura. Prvi dan v Alpah karavano čaka 208 km, s tremi vzponi prek 2.000 m. Ključna bosta legendarna vzpona visoke kategorije (HC) na prelaz Izoard in Galibier, kjer se bodo delile še bonifikacijske sekunde, nato pa sledi 18-km spust do cilja v Valloira. Foto: MMC RTV SLO

Iedereen krijgt een groots onthaal bij het oprijden van de Col du Galibier! #TDF2019 pic.twitter.com/JCXFHW6M0O — Bas Tietema (@BasTietema) 24. julij 2019 Nočni špalir na nizozemskem ovinku na Galibier, kjer se spet pričakuje oranžno dimno zaveso.

Kdo si bo drznil napasti že na Izoardu?

Etapa naj bi se začela razpletati med neprestanim rahlim vzpenjanjem proti Col d'Izoardu (2.360 m; 14,1 km vzpona s 7,3-odstotnim naklonom. Po tehnično zahtevnem spustu v Briancon sledi dolg vzpon proti prelazu Galibier (2.642 m; 23-km vzpon s 5,1-odstotnim naklonom) z južne strani. Sprva blažji vzpon se navzgor postavi v zadnjih kilometrih, in je najstrmejši ravno v zaključku, kjer bodo prvi trije letos nagrajeni z bonifikacijskimi sekundami. Z vrha sledi še 18,6 km vratolomnega spusta proti Valloirju, kjer se najboljše pričakuje okoli 17.30.

Napeto tudi v Navidezni dirki Tesno na vrhu je tudi v Navidezni dirki, kjer ima vodilni uporabnik "Filip123" 36 točk prednosti pred "rumenige", prvo deseterico pa loči samo 200 točk razlike.

Izključitvi voda na mlin Francozoma in Nemcu

V Pirenejih je bil v gorah daleč najmočnejši Thibaut Pinot (Groupama FDJ), ki potrebuje samo še 15 sekund, da prehiti drugouvrščenega branilca lanske zmage Gerainta Thomasa. Ineos, ki ima v ognju že mlado kolumbijsko žezlo Egana Bernala, in Jumbo Visma, ki stavi na trenutno tretjega Stevena Kruijswijka, sta sicer ostala brez pomembnih pomočnikov, saj sta bila zaradi sredinega petelinjenja izključena Luke Rowe in Tony Martin. Pred štartom 18. etape je njuno kazen potrdila še Mednarodna kolesarska zveza (Uci). Šesterico, ki jo loči le 2 minuti in 14 sekund, med 2. in 6. mestom pa je samo 39 sekund razlike, zaokroža prepogosto spregledani Nemec Emanuel Buchmann (Bora hansgrohe).