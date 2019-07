V živo: 9. etapa Dirke po Franciji

Nedeljska preizkušnja na francoski pentlji se je začela v St. Etiennu ob 13.05. Ob začetnih poskusih pobega je prišlo do hudega padca - eden izmed četverice sobotnih ubežnikov Alessandro De Marchi (CCC) je grdo padel in obležal na cesti ter so ga morali z rešilcem prepeljati v bolnišnico. Po 17 km se je oblikovala uspešna ubežna skupina 14 kolesarjev, med katerimi je tudi Jan Tratnik (Bahrain Merida). Ubežniki so si pred glavnino z vsemi favoriti in majicami prikolesarili do vrha 1. kategorije na Mur d'Aurec-sur-Loire (802 m; 3,2 km s povprečno 11-odstotnim naklonom) kar 9 minut prednosti.

Pri 100. km se začne vzpon 3. kategorije na Cote des Gouillmaunches (1.105 m; 7,8 km s povprečno 4,1-odstotnim naklonom).

Časovni dobropis na zadnjem vzponu

Zaključek je začinjen, kjer se v zadnjih 16 km pričakuje podoben finiš kot v četrtek in v soboto. Vzpon 3. kategorije na Cote de Saint-Just (731 m; 3,6 km s povprečno 7,2-odstotnim naklonom) namreč prinaša bonifikacijske sekunde (8, 5 in 2 sekundi), nato sledi spust in cilj v Bardetovem Brioudu.

Francija praznuje največji državni praznik 14. julij, ko se je z naskokom na pariški zapor Bastiljo leta 1789 začela francoska revolucija. A Francozi praznujejo tudi dejstvo, da je v rumeni majici vodilnega na Touru njihov rojak Julien Alaphilippe, ki je v soboto v navezi s Thibautom Pinotom ubežal favoritom in se vrnil na vrh skupne razvrstitve. Sočasno je Pinot prevzel vodstvo na virtualni lestvici kapetanov, ki dirkajo z mislijo na končno uvrstitev. Dveh Francozov v vodilni trojici na osrednji francoski praznik ni bilo že 15 let.

14. julij v rumeni majici so sanje vsakega francoskega kolesarja, kar sta v zadnjih 20 letih uresničila le Thomas Voeckler (2004 in 2011) in Tony Gallopin (2014) ter zdaj še Julien Alaphilippe. Foto: Reuters

In danes se pričakuje, da se za slab prvi teden na 106. Dirki po Franciji odkupi tretji francoski pretendent za velike dosežke. Romain Bardet, kapetan AG2R La Mondiale, se je rodil in odraščal v Brioudu, kjer se bo po 170,5 km okoli 17.30 končala deveta etapa.

Nedeljska preizkušnja na francoski pentlji se je začela ob 13.05 v St. Etiennu, kjer je v soboto po epskem pobegu slavil Belgijec Thomas de Gendt pred zgoraj omenjenima francoskima junakoma. Po slabem moštvenem kronometru in dodatnem zaostanku na Planche de Belles Filles se je Bardet, drugi na Touru 2016 in tretji na Touru 2017, opravičil moštvenim kolegom zaradi slabe vožnje.

Razgibana nedeljska etapa ima tudi kopico nekategoriziranih klancev in hitrih spustov, ki so pisani na kožo ubežnikom. Izredno zahtevni "zid" d'Aurec, kjer naklon doseže tudi 19-odstotkov, prihaja prehitro, da bi vplival na razmerja moči med favoriti za skupno razvrstitev. Foto: MMC RTV SLO

Matej Mohorič je sobotno etapo prekolesaril v "disko skupini", kapetan Bahrain-Meride Nibali pa izgubil 4 minute in naredil križ čez dirkanje na skupno uvrstitev. Bo 24-letnik iz Podblice pod Jelovico dobil proste roke? Foto: EPA

Skupni vrstni red po 8. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 34:17:59 2. G. CICCONE ITA +0:23 3. T. PINOT FRA 0:53 4. G. BENNETT NZL 1:10 5. G. THOMAS VB 1:12 6. E. BERNAL KOL 1:16 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:27 8. R. URAN KOL 1:38 9. J. FUGLSANG DAN 1:42 10. E. BUCHMANN NEM 1:45 ... 14. N. QUINTANA KOL 2:04 23. R. BARDET FRA 3:20 28. V. NIBALI ITA 6:18 ... 81. J. TRATNIK SLO 49:32 85. M. MOHORIČ SLO 52:23

Gor in dol po Centralnem masivu

V nasprotju z včerajšnjimi 7 vzponi so danes na sporedu le trije kategorizirani vzponi, a gre za neusmiljeni Centralni masiv, kjer gredo grobo asfaltirane ceste le gor ali dol, daljših ravnih odsekov pa preprosto ni. Profil in razpored vzponov prav vabi podjetne kolesarje k pobegu.

Med izpostavljenimi kandidati za pobeg je tudi Matej Mohorič, zlasti po sobotnem razpletu za Bahrain-Merido, ko je kapetan Vincenzo Nibali občutno zaostal.