Pred kolesarji je danes najdaljša etapa letošnje Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Kolesarji bodo morali premagati 230 km trase in tri kategorizirane vzpone. Prvega po dobrih 25 km, ko se bodo povzpeli na Col de Ferriere (592 m nadmorske višine in 2,7 km s 4,6-odstotnim povprečnim naklonom).

Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. G. CICCONE ITA 23:14:55 2. J. ALAPHILIPPE FRA +0:06 3. D. TEUNS BEL 0:32 4. G. BENNETT NZL 0:47 5. G. THOMAS VB 0:49 6. E. BERNAL KOL 0:53 7. T. PINOT FRA 0:58 8. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:04 9. M. WOODS KAN 1:13 10. R. URAN KOL 1:15 11. J. FUGLSANG DAN 1:19 ... 16. N. QUINTANA KOL 1:41 20. V. NIBALI ITA 1:56 26. R. BARDET FRA 2:57 74. J. TRATNIK SLO 25:48 80. M. MOHORIČ SLO 27:52

Slabih 60 km pozneje jih čaka vzpon na Cote de Chassagnge-Saint-Denis (4,3 km s 4,7-odstotnim povprečnim naklonom), zadnji vzpon je na Cote de Nans-sous-Sainte-Anne (3,5 km s 5,7-odstotnim povprečnim naklonom), ki ga bodo kolesarji premagali po 120 km vožnje.

Sledi spust in krajši vzpon do Arboisa, nato pa slabih 80 km ravnine, na kateri bodo do izraza prišli šprinterji in njihovi pomočniki.

Wellens do zdaj dobil polovico kategoriziranih ciljev

Na vseh omenjenih vzponih bo mogoče dobiti točke za pikčasto majico najboljšega gorskega kolesarja letošnjega Toura. To nosi Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal), ki ima v skupnem seštevku 13 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Italijanom Giuliem Cicconejem (Trek-Segafredo), sicer vodilnim v skupnem seštevku letošnjega Toura. Wellens je do zdaj dobil polovico vseh kategoriziranih ciljev.

V pričakovanju ciljnega šprinta

Priložnost za etapno zmago se bo znova ponudila šprinterjem, še posebej tistim, ki je letos še niso dosegli. V skupnem seštevku za zeleno majico prepričljivo vodi Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), zmagovalec 5. etape od Saint Die des Vosgesa do Colmarja. Slovak ima v skupnem seštevku za najboljše šprinterje kar 46 točk prednosti pred drugouvrščenim Avstralcem Michaelom Matthewsom (Team Sunweb).

Profil 7. etape letošnje Dirke po Franciji. Foto: LeTour.fr