Danes čaka kolesarje nova peklenska gorska etapa. Foto: EPA

Ena gorska etapa v Alpah je že mimo, četrtkove boje s prelazi je dobil Kolumbijec Nairo Quintana, ki je z veličastno zmago izdatno napredoval v skupnem seštevku Toura in zdaj na sedmem mestu za vodilnim, Francozom Julianom Alaphilippom, zaostaja za slabe štiri minute.

Alaphilippe upa, da bo tudi po današnji etapi ostal v rumeni majici vodilnega, a pot do cilja bo izjemno strma in težka. Kolesarji bodo morali od Saint-Jean-de-Maurienna do Tignesa odpeljati 126,5 km in opraviti s petimi kategoriziranimi vzponi.

Profil današnje etape. Foto: LeTour.fr

Skupni vrstni red po 18. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 75:18:49 2. E. BERNAL KOL +1:30 3. G. THOMAS VB 1:35 4. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:47 5. T. PINOT FRA 1:50 6. E. BUCHMANN NEM 2:14 7. N. QUINTANA KOL 3:54 8. M. LANDA ŠPA 4:54 9. R. URAN KOL 5:33 10. A. VALVERDE ŠPA 5:58 ... 83. J. TRATNIK SLO 2:18:01 110. M. MOHORIČ SLO 2:48:28

Prvi sledi že po dobrih 10 km na Cote de Saint-Andre (vzpon tretje kategorije), nato vzpon druge kategorije na Montee d'Aussois (6,5 km ob 6,2-odstotnem povprečnem naklonu. Po nekaj več kot 50 km se bo začel vzpon tretje kategorije na Col de la Madeleine (3,9 km ob 5,6-odstotnem povprečnem naklonu).

Po 75 km vožnje pa nato vrhunec etape - vzpon na 2.770 m visoki Col de l'Iseran, prelaz izven kategorije, kjer bodo kolesarji trpeli slabih 13 km ob 7,5-odstotnem povprečnem naklonu). Na omenjen prelaz bodo dirkači zavili prvič po letu 2007, ko je etapo od Val d'Isera do Briancona dobil Ukrajinec Jaroslav Popovič. Prelaz na Iseran je bil do danes sedemkrat del Toura, prvič leta 1938.

Po daljšem spustu je zadnje etapno dejanje še ciljni vzpon prve kategorije na Montee de Tignes (7,4 km ob 7-odstotnem povprečnem naklonu).