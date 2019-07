Doslej so si glavni šprinterji razdelili zmage, še nihče nima dveh, zadnjega je dobil Caleb Ewan. Foto: Reuters

16. etapa Toura 2019 prinaša 177-kilometrski krog okoli Nimesa v južni Francij. Etapa se je namreč začela in končala v starodavnem mestu, ki slovi po antični areni, ko je bil Nimes glavno mesto rimske južne Galije.

SKUPNI VRSTNI RED Po 15. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 61:00:22 2. G. THOMAS VB +1:35 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:47 4. T. PINOT FRA 1:50 5. E. BERNAL KOL 2:02 6. E. BUCHMANN NEM 2:14 7. M. LANDA ŠPA 4:54 8. A. VALVERDE ŠPA 5:00 9. J. FUGLSANG DAN 5:27 10. R. URAN KOL 5:33 11. R. PORTE VB 6:30 12. W. BARGUIL FRA 7:22 13. N. QUINTANA KOL 8:28 ... 81. J. TRATNIK SLO 1:44:56 112. M. MOHORIČ SLO 2:14:30

Lahko veter spet zaplete Tour?

Po prepotrebnem dnevu odmora bo šesterica kandidatov za končno zmagoslavje v Parizu imela še dodatni dan za trening in regeneracijo, saj se po profilu in trasi danes na Touru ne bi smelo veliko dogajati okoli skupne razvrstitve. Še najbolj lahko boj za rumeno majico popestri bočni veter, ki je doma v teh krajih. Prejšnji ponedeljek je mistral zakuhal ešelone in ukradel razpoloženemu Thibautu Pinotu kar 100 sekund.

Breme lova ubežnikov na Ewanu in Matthewsu

Trojica šprinterjev ne more računati

Torek ponuja šprinterjem predzadnjo priložnost na francoski pentlji – zadnja bo v nedeljo ob šampionski paradi po Elizejskih poljanah v prestolnici. Vendar zaradi okoliščin ne gre odpisati tudi drznih ubežnikov. Namreč kar trije od glavnih šprinterjev Toura so namreč del moštev, ki se bojujejo za skupno zmago: Elia Viviani, Dylan Groenewegen in Peter Sagan. Deceuninck QuickStep brani rumeno majico Juliana Alaphilippa, Jumbo Visma stavi na Stevena Kruijswijka, Bora Hansgrohe pa na presenetljivega Emanuela Buchmanna.

Od čistih preživelih šprinterjev je tako zaradi moštvene podpore v najboljšem položaju Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal). Belgijskemu moštvu bi lahko na pomoč pri lovu na ubežnike priskočil Sunweb, ki ima svojega avstralskega šprinterskega aduta Michaela Matthewsa.

106. DIRKA PO FRANCIJI

16. ETAPA, Nimes - Nimes, 177 km:

Profil torkove etape prinaša na polovici vzpon 4. kategorije, a slabih 20 km pred ciljem se skriva dejansko zahtevnejši vzpon, kar bi lahko izkoristil kakšen ubežnik. Bočni veter naj bi največjo nevarnost predstavljal 30 km pred ciljem, po Uzesu. Foto: MMC RTV SLO