Alaphilippe še ne namerava predati rumene majice in če bo tudi danes prišel v cilj skupaj s prvim favoritom Thomasom, bi jo lahko obdržal tudi po kronometru. A v soboto prihaja na vrsto legendarni vzpon na Tourmalet. Foto: Reuters

Kolesarska karavana se je iz glavnega mesta Akvitanije odpravila ob 11.30, cilj pa so Pireneji, kjer se še ne pričakuje pravega gorskega spopada med vodilnimi kapetani. No, vsaj tistimi, ki so v ponedeljek preživeli bočni veter v prvem ešalonu.

Branilec naslova Geriant Thomas, njegov prvi pomočnik Egan Bernal (oba Ineos) in tudi najbližji zasledovalci, kot so Steven Kruijswijk (Jumbo Visma), Emmanuel Buchmann (Bora Hansgrohe), Enric Mas (Deceuninck QuickStep) in Adam Yates (Mitchelton Scott), najbrž ne bodo pretirano motivirani za napad, temveč bodo skušali ohraniti čim več moči za petkov kronometer v Pauju.

Tatovi okradli zmagovito moštvo Sredino 11. etapo je v Toulousu dobil Avstralec Caleb Ewan iz moštva Lotto Soudal, ki pa je bilo nato ponoči žrtev drzne tatvine. Nepridipravi so iz hotelskih sob belgijske ekipe odnesli predmete v skupni vrednosti 50 tisoč evrov.

Bo Movistar pokazal svojo moč v gorah?

A na drugi strani Thibaut Pinot (Groupama FDJ), Jakob Fugelsang (Astana), Mikel Landa (Movistar) in Richie Porte (Trek Segafredo) nimajo česa izgubiti, če poskusijo z napadom pridobiti nazaj nekaj izgubljenega časa, potem ko jim je mistral v ponedeljek in neposrečeno lovljenje vodilne skupine odvzelo 100 sekund. Zlasti napad Lande je skorajda pričakovan, saj ima špansko moštvo sočasno v skupnem seštevku v dobrem položaju Naira Quintano.

Vendar ima svojo računico tukaj zagotovo tudi trdno vodilni v skupnem seštevku Julian Alaphilippe (Deceuninck QuistStep), ki sicer zatrjuje, da ne dirka na končno uvrstitev v Parizu, a hkrati zagotavlja, da bo branil rumeno majico in jo skušal nositi čim dlje.

Durgi četrtek na Touru se bo razživel v zadnjih 80 km, ko se bo v Bagneres de Luchonu začel vzpon na prelaz Peyresourde, po vrhu na Horuquette d'Ancizan pa sledi še 30 km spusta do cilja. Foto: MMC RTV SLO

Priložnost za pobeg Mohoriča?

Prva polovica trase se zlagoma vzpenja, vmes je vzpon 4. kategorije, kar bi morala izkoristiti kakšna ubežna skupina. Zares se bo začelo na 130. kilometru v Bagneres de Luchon z vzponom na Col de Peyresourde (1.569 m; 13,2 km vzpona s povprečno 7-odstotnim naklonom). Prireditelji so etapo začinili z bonifikacijskimi sekundami za osvojitev zadnjega vzpona Hourquette d'Ancizan (1.564 m; 9,9 km vzpona s povprečno 7,5-odstotnim naklonom).

Od vrha do cilja sledi še 30 km neenakomernega spusta, kar je vaba za dobre spustaše. Po 4 km uvodnega hitrega spusta po ozkih cestah namreč sledi še 1 km 5-odstotnega vzpona, kar se nato še enkrat ponovi. Na koncu sledi še krog po ravnem v Bagneres de Bigorre, kjer je leta 2013 Dan Martin ukanil Fugelsanga. Če je popolnoma zdrav in bi imel proste roke, trasa ustreza Mateju Mohoriču. Pri čemer ni izključeno, da bi šel v beg kot zadnji pomočnik kapetana pri Bahrain Meridi Vincenza Nibalija, ki je za skupni seštevek že odpisan, a je že pred Tourom napovedoval boj za gorske etape in pikčasto majico najboljšega hribolazca.

106. DIRKA PO FRANCIJI

12. etapa: Toulouse-Bagneres de Bigorre, 209,5 km

SKUPNI VRSTNI RED po 11. etapi: