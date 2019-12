Da ne bo dvomov in da držijo besede glavnega trenerja Merijna Zeemana: Primož Roglič uživa malce bolj izpostavljen status med trojico sokapetanov in je nenazadnje bil tudi na sredini skupinskih uradnih fotografij. Foto: Twitter/@JumboVismaRoad

Najboljši slovenski športnik iztekajočega se leta Primož Roglič je skupaj s svojo nizozemsko ekipo predstavil program dirk za sezono 2020. Kot se je predvidevalo, bo 30-letni Zasavec oziroma po novem Monačan svoje karte stavil na mesec julij – na dirko po Franciji in na olimpijske igre.

Prestižni trio, kjer pa je št. 1 malce spredaj

Ugibanj in skrivnosti pri Jumbo Vismi ni: Primož Roglič, Tom Dumoulin ali Steven Kruijswijk. Preprosto vsi trije kapetani gredo na prihajajočo Dirko po Franciji, kjer bo črno-rumena armada izzvala imperij Ineosa (prej Skya). "Prestižna težava," odgovarja starosta ekipe Kruijswijk.

A hkrati je glavni trener Merijn Zeeman potrdil, da zaradi zmage v Španiji in 1. mesta na lestvici Mednarodne kolesarske zveze zasavski orel vseeno uživa nekoliko privzdignjen status znotraj celotnega moštva kot med udarno trojico pretedentov za največje etapne dirke.

Roglič bo na Touru napadel najvišja mesta

Nizozemska armada proti britanskemu imperiju

Moštvo Jumbo Visma je v zgolj nekaj letih naredilo velik kakovostni preskok in zdaj mu v svetovnem kolesarstvu priznavajo status številke 2 za britanskim Ineosom oziroma status prvega izzivalca za najpomembnejšo dirko sezone – Dirko po Franciji. Presenetljivo so Nizozemci predstavili kar celotno osmerico za Tour, v postavi ne bo enega najboljših sprinterjev na svetu Dylana Groenewegna in njegovega sprinterskega vlaka. V naslednjem letu bodo po ravninske zmage odšli na Giro in Vuelto, na Touru pa bo vse podrejeno skupni razvrstitvi.

Jumbo Visma je lani slavila 52-krat (ena zmaga izven okvirja UCI-ja), pri čemer sta jih največ prispevala Roglič in Groenewegen, ki pa se zdaj kot šprinter vsaj za eno leto umika iz Toura. Foto: Twitter/@JumboVismaRoad

Preseneča razkritje osmeric za Grand Tour

Edina nizozemska ekipa svetovne serije se je odločila za precedenčno potezo v svetu vrhunskega kolesarstva – na uradni predstavitvi ekipe Jumbo Visma za sezono 2020 so namreč že napovedali imena osmerice, ki se bo borila za najvišja mesta na velikih tritedenskih dirkah v Italiji, Franciji in Španiji. Štiri, šest in skoraj osem mesecev pred velikim štartom.

A kot sta pokazali zgodbi Egana Bernala in samega Primoža Rogliča v minuli sezoni, se prehitro v kolesarstvu zgodi, da so to računi brez krčmarja. Kolumbijec je bil predviden za kapetana Ineosa na Giru 2019, a si je manj kot teden dni pred štartom v Bologni zlomil ključnico, nato pa poleti postal najmlajši zmagovalec Toura v zadnjih 100 letih. Roglič je stavil na Dirki po Italiji, prišel nanjo v zastrašujoči formi, a so nato prišli padec forme, bolezen in še skoraj usoden padec, vseeno pa končal kot skupno tretji. Iz razočaranja se je rodil nov cilj – La Vuelta 19 in res je Rogla osvojil rdečo majico in Španijo.

Rogličev program za 2020 Pariz - Nica, od 8. do 15. marca



Itzulia (Po Baskiji), od 6. do 11. aprila



Valonska puščica, 22.aprila



Liege - Bastogne - Liege, 26. aprila



Dirka po Franciji, od 27. junija do 16.julija



OI v Tokiu:

- cestna dirka 26. julija;

- kronometer, 29. julija



SP v Švici:

- kronometer, 20. septembra

- cestna dirka, 27. septembra

Nove dirke za Rogliča, stara znanka le Itzulia

Na predstavitvi v Amsterdamu so pri Rogliču predstavili manj naporen urnik, s katerim se bo lahko temeljito pripravil na vsak nastop, ki bodo pa prav vsi na najpomembnejših dirkah z veliko tradicijo in ugledom.

"Začnem kasneje kot v lanski sezoni s Pariz–Nica v začetku marca. Koledar je kar različen v primerjavi z minulo sezono, kar nekaj novih dirk. Pariz–Nica namesto Od Tirenskega do Jadranskega morja. Branil bom predlansko zmago Po Baskiji. Tu sta novi dirki zame Valonska puščica in Liege–Bastogn–Liege," je v pogovoru za Val 202 program za prvo polovico nove sezone napovedal slovenski športnik leta 2019.

Na štartu v Nici bo poznal vse pasti

Nedavno je slovenski kolesarski zvezdnik tudi izpeljal preselitev iz Ljubljane v Monako, ki je domovanje številnih drugih kolesarjev. Ne samo zaradi davčnih ugodnosti, temveč tudi zaradi idealnih pogojev za treniranje v hladnejših mesecih. Nenazadnje selitev prinaša tudi tekmovalno prednost za prihajajoči Tour, saj se bo ravno na Azurni obali konec junija začela francoska pentlja.

"Definitivno. Ni nobena skrivnost. Nica je od Monaka oddaljena le dobrih 15–20 kilometrov, tako da prvi dve etapi sem že pogledal in jih že poznam. Drugače vsakodnevno treniram na cestah, kjer bosta potekali prvi dve etapi letošnjega Toura," je priznal Roglič, da že vneto raziskuje ceste v Nici in okolici, kjer se bo v soboto, 27. junija, začela 107. dirka po Franciji.

Neobičajen hribovit uvodni konec tedna

Že uvodna 170-kilometrska etapa bo razgibana in označena kot hribovita. Druga etapa v nedeljo v dolžini 190 km pa bo že kar gorska preizkušnja s tremi gorskimi cilji (Colmiane, Turini in d'Eze), vsega 9 km pred ciljem v Nici pa je vrh nekategoriziranega 5,5 kilometra dolgega vzpona s povprečnim naklonom 5,5 odstotka Col des Quatre Chemins. Vsekakor ob razgibani, eksplozivni trasi in napovedanih pretedentih za skupno razvrstitev bo prihajajoča francoska pentlja že prve dni postregla z dramo in ostrim bojem za čim boljša izhodišča za rumeno majico.

Prvo mesto na lestvici ni med cilji

Dva meseca in pol sta torej do prve dirke Primoža Rogliča v novi sezoni in še nekaj časa po uvodu mu zaradi velike prednosti v vsakem primeru ostaja prvo mesto na svetovni lestvici. Toda to ne bo v ospredju, v ospredju je v hierarhiji ciljev po prvi tritedenski zmagi zdaj še tista najpomembnejša.