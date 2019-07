Lani je bil kronometer na sporedu na predzadnji, 20. etapi, v rumenem pa je dirkal poznejši zmagovalec Geraint Thomas. Foto: MMC RTV SLO

Direktor dirke in urednik časopisa L'Auto – predhodnika L'Equipa – Henri Desgrange se je leta 1919 odločil, da mora vodilni kolesar izstopati iz glavnine. L'Auto so tiskali na rumenih straneh in tako so se odločili, da bo tisti, ki vodi v skupnem seštevku, nosil danes najslovitejšo majico v kolesarstvu, t. i. maillot jaune. Prvi jo je 19. julija na 11. etapi takratne dirke oblekel Francoz Eugene Christophe, ki je imel v nadaljevanju ogromno smole, zaradi česar je izgubil veliko prednost, ki si jo je pridirkal, in v Pariz je kot prvi z njo prikolesaril Belgijec Firmin Lambot.

Neposredni prenos 13. etape lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju od 15.50 dalje.

Na stoti rojstni dan je simbol največje kolesarske dirke na svetu prav tako v francoski lasti. Alaphilippe jo nosi deveti dan, na kronometru in predvsem v naslednjih dveh etapah v Pirenejih pa bo pred veliko preizkušnjo in pritiskom Ineosa. V skupnem seštevku ima 72 sekund naskoka pred Geraintom Thomasom, ki je lani v rumenem prikolesaril na Elizejske poljane. Valižan ima na drugem mestu štiri sekunde prednosti pred moštvenim kolegom in "sokapetanom" pri britanskem supermoštvu, Eganom Bernalom. Prav v vožnji na čas bi si lahko lanski zmagovalec pridobil odločilno prednost pred Kolumbijcem, po kateri bi si dokončno v moštvu sam izboril glavno vlogo.

Profil edinega posamičnega kronometra na letošnji dirki. Foto: MMC RTV SLO

V četrtek je karavana prvič zavila v visoke gore. Med tremi pirenejskimi etapami – v soboto se etapa konča z vzponom na sloviti Tourmalet – pa je na sporedu edina letošnja posamična vožnja na čas, 27,2 km dolg kronometer v Pauju. Thomas se je lani izkazal na kronometru, ko je zasedel tretje mesto in zaostal le za Tomom Dumoulinom in Chrisom Froomom ter zanesljivo ubranil vodstvo v skupnem seštevku. Letos zaradi poškodb na Touru ni ne Nizozemca ne njegovega moštvenega kolega, sicer že štirikratnega zmagovalca Dirke po Franciji.

Uvodne kilometre bodo kolesarji prevozili po središču mesta. Prva polovica preizkušnje je zahtevnejša, razgibana, z manjšimi klanci. Drugi del trase pa je položnejši. Teren ustreza Thomasu, ki spada v ožji krog favoritov za etapno zmago, toda trenutno drugi kolesar skupnega seštevka je za glavnega favorita tako kot stavnice postavil Belgijca Wouta van Aerta, ki je z Jumo Vismo slavil na ekipnem kronometru v drugi etapi. Prvi favorit bi bil sicer svetovni prvak v vožnji na čas Rohan Dennis iz Bahraina Meride, ki pa je v četrtek nepričakovano in presenetljivo odstopil. Alaphilippe je napovedal, da bo dal vse od sebe in bo rumeno majico častno branil, glede na prednost, ki jo ima, se bo (skoraj) zagotovo v rumenem vzpenjal tudi na Tourmalet.

