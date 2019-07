Glavna favorita za končno zmago Egan Bernal in Geraint Thomas. Foto: Reuters

Tritedensko potovanje torej kolesarji začenjajo v belgijski prestolnici, kjer se bo tudi končala uvodna etapa. Čaka jih 194,5 kilometra dolga prva preizkušnja, na svoj račun pa naj bi prišli najboljši šprinterji. Po 43,5 km jih čaka prvi klanec na Touru – vzpon tretje kategorije na Mur de Grammont, takoj zatem sledi še na Bosberg, ki je četrte kategorije. Tako bo znan tudi prvi nosilec pikčaste majice na letošnji dirki. Za etapno zmago pa naj bi se torej na ulicah Bruslja udarili šprinterski mojstri.



Profil uvodne etape. Foto: MMC RTV SLO

Sicer zaključek za šprinterje ne bo najlažji, saj bo v zadnjem kilometru cesta rahlo navzgor, prav tako pa jih čakajo štirje kar zahtevni zavoji. Med favoriti za prve nosilce rumene majice so izpostavljeni Elia Viviani, Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo in Cees Bol, ki še nimajo etapne zmage na Dirki po Franciji, ter Dylan Groenewegen, Peter Sagan, Alexander Kristoff in Andre Greipel, ki pa so na Touru na posamičnih etapah že prvi prečkali ciljno črto.



Najbolj zaželena majica v kolesarstvu letos praznuje 100. rojstni dan, v Bruslju pa se spominjajo 50. obletnice, ko je Eddy Merckx prvič zmagal na Toura. Legendarni Belgijec je skupni seštevek na Dirki po Franciji dobil kar petkrat.



Dirko po Franciji lahko v neposrednem prenosu spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Vključitev v prenos prve etape ob 14.30, pred tem pa ob 13.55 posebna oddaja Uvod v kolesarsko dirko po Franciji.

Tudi druga etapa – ekipni kronometer – bo v Bruslju. Od moštvene vožnje na čas veliko pričakujejo tudi pri Bahrain Meridi, za katero dirkata oba slovenska udeleženca tokratnega Toura. Mohorič in Tratnik sta pomočnika Vincenza Nibalija, svojo priložnost pa bosta iskala v posameznih etapah. Italijan je na Tour prišel s popotnico drugega mesta na Giru.



Nibali sodi v širši krog favoritov, stavnice pa največ možnosti pripisujejo Kolumbijcu Eganu Bernalu, sledi pa njegov moštveni kolega pri Ineosu, Valižan Geraint Thomas, ki brani lansko zmago. Oba izvrstna kolesarja sta v vlogi kapetanov zvezdniške zasedbe moštva. Za najvišja mesta v skupni razvrstitvi naj bi se borili še Danec Jakob Fuglsang, Britanec Adam Yates, Kolumbijca Nairo Quintana in Rigoberto Uran, Avstralec Richie Porte, Francoza Thibaut Pinot in Romain Bardet, Nizozemec Steven Kruijswijk ter Španec Mikel Landa.