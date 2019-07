Nosilca majic, rumene Julian Alaphilippe in zelene Peter Sagan. Foto: EPA

Natanko 200 kilometrska preizkušnja bo kolesarje popeljala do Alp, kjer bo padla odločitev o zmagovalcu 106. Toura. Na naslednjih treh etapah bodo torej glavni favoriti obračunali za končno zmago, profili etap pa so namenjeni najboljšim v vožnji navkreber.

Neposredni prenos 17. etape lahko na TV SLO 2 in MMC-ju spremljate od 15.00 dalje.

Na 17. etapi bo zelo zanimivo že v uvodu, saj se pričakuje, da bo pobeg uspešen. Kolesarje čakata dva kategorizirana vzpona, zadnji, 8,5 kilometra pred koncem, nato pa sledi spust do cilja. Kandidatov za beg je kar nekaj, na tej etapi bi se, recimo, lahko dobro znašel tudi Matej Mohorič.

"Ne vem, ali bosta Sunweb in Bora nadzorovala etapo. To je zadnja priložnost za zmago za Matthewsa, Saganu pa ne vem, kaj roji po glavi. Morda bo skušal iti v beg, saj sta ga Groenewegen in Ewan premagala. Boran in Sunweb sta nadzorovala le eno ali dve etapi, zato imajo dovolj moči. Odvisno je, koliko kolesarjev bo na begu. To bo ključno," je za Cyclingnews povedal Mohorič.

Favoriti bodo varčevali moči za Alpe

Za zdaj je na letošnjem Touru sedem moštev doseglo etapno zmago. Med 15, ki so še brez, sta tudi močna Ineos in Movistar. 17. etapa ne bo zanimiva le za kolesarje, ki se najbolje znajdejo na enodnevnih preizkušnjah, ampak tudi za moštva, ki v svoji zasedbi nimajo močnih adutov v vožnji navkreber in so še brez etapne zmage.

Najboljši v skupnem seštevku, kjer je prvih šest v dobrih dveh minutah, bodo brez dvoma varčevali z močmi za alpske klance. Julian Alaphilippe, ki je do zdaj blestel na dirki, na zadnji pirenejski etapi pa pokazal ranljivost, bo v rumenem pridirkal v Alpe. Trenutno ima minuto in 35 sekund prednosti pred Geraintom Thomasom.

Profil 17. etape. Foto: MMC RTV SLO

Skupni vrstni red po 16. etapi:

1. J. ALAPHILIPPE FRA 64:57:30 2. G. THOMAS VB +1:35 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:47 4. T. PINOT FRA 1:50 5. E. BERNAL KOL 2:02 6. E. BUCHMANN NEM 2:14 7. M. LANDA ŠPA 4:54 8. A. VALVERDE ŠPA 5:00 9. R. URAN KOL 5:33 10. R. PORTE AVS 6:30 ... 81. J. TRATNIK SLO 1:46:56 109. M. MOHORIČ SLO 2:15:07