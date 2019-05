Primož Roglič je bil včeraj na robu svojih zmogljivosti, a še enkrat odlično opravil svojo nalogo. Da ni oblekel rožnate majice (zmanjkalo mu je sedem sekund), se zdi bolj plus kot minus, je pa v Richardu Carapazu dobil resnega konkurenta, ki ga ne bo smel več pustiti v beg. Foto: EPA

Zelo dolga etapa (237 km), ki se bo začela ob 11.15, je označena s štirimi od petih zvezdic. Klanci si sledijo v zadnji tretjini etape, najprej dva vzpona druge kategorije (Madonna del Ghisallo in Colma di Sormano, ki je s 1.124 višinskimi metri najvišja točka dneva), tik pred ciljem in pred spustom do cilja v Comu pa še 5,7-kilometrski klanec tretje kategorije Civiglio z največ 10-odstotnim naklonom. Primernih terenov za nove napade in nove drame torej ne bo manjkalo, pod drobnogledom pa bo zlasti Vincenzo Nibali, ki je v skupnem seštevku tretji, 1:47 za rožnato majico Richardom Carapazom in 1:40 za Rogličem. Traso odlično pozna, saj je podobna Dirki po Lombardiji, jesenski enodnevni klasiki, na kateri je Nibali slavil v letih 2015 in 2017.

Roglič sedem sekund za rožnato majico

Nibali umiril napetosti

Prav nič ne bo presenetljivo, če bo Nibali danes ob pomoči moštvenih kolegov (včeraj je bil to Caruso, v petek Pozzovivo) z ostrim tempom poskušal osamiti Primoža Rogliča. V petek je Nibali ostro kritiziral Rogličev obrambni slog, včeraj pa obrnil ploščo in zmanjšal napetost: "Roglič je imel drugačen odnos. Jaz sem prevzel svojo odgovornost, on svojo in skupaj sva dirkala tako, kot je treba." Ko sta se pred etapo Roglič in Nibali srečala ob podpisovanju štartne liste, sta si le pokimala, v roke pa si nista segla. Med etapo se je Roglič spet držal Nibalija, spregovorila sta tudi nekaj besed. Sicilijanec je na vzponu prve kategorije na San Carlo nekajkrat močno pospešil, a so Roglič in tekmeci lahko sledili.

Današnja trasa je zelo podobna Dirki po Lombardiji, kolesarji pa bodo opravili s tremi vzponi. Foto: Giro.

Movistar dodatno poživil Giro

"Zahteven dan od štarta. Ni bilo romantike, plin na polno vse do cilja," je povedal Roglič. Čeprav v zadnjih treh dneh ni blestel, je še naprej v vlogi prvega favorita za končno zmago (kvota 1,95). Glavni izzivalec je postal včerajšnji junak Richard Carapaz (2,80), ki ima na klancih za zdaj najmočnejše noge, vprašanje pa, ali ni šel zlasti včeraj preveč v rdeče območje. Favoriti ga očitno niso vzeli dovolj resno (čeprav je bil lani na Giru četrti) in Ekvadorec je to izkoristil sebi v prid. S prednostjo sedmih sekund je oblekel rožnato majico. Njegova ekipa Movistar je zelo poživila Giro, taktični načrt je izpeljala z odliko. Carapaz je v primerjavi s tekmeci v zadnjih dveh dneh pridobil skoraj štiri minute, tudi Mikel Landa še ni odpisan.

Gavio prečrtali, a težav bo v torek vseeno dovolj

V ponedeljek bo na Giru dan premora in priprava na odločilni teden dirkanja. Torkova (kraljevska) etapa s kombinacijo Gavia/Mortirolo je spremenjena, prečrtati so morali prelaz Gavia. Etapa bo dolga 190 km (namesto 226 km), še vedno bo imela 4.800 višinskih metrov, vse kaže, da bo kolesarjem nagajal tudi dež in hladno vreme. Gavia bi bila z 2.618 metri najvišja točka letošnje dirke, odpovedi se gotovo ni razveselil Nibali, ki blesti na terenih, kjer je zrak še posebno redek. Ker so kolesarji že opravili z etapo do jezera Serru (2.247 m), bo nagrado "Cima Coppi" prejel tisti, ki bo prvi opravil s prelazom Manghen v 20 etapi (2.047 m).