Karavana Dirke po Italiji je vas Matajur obiskala pred tremi leti (20. maja 2016), ko je bil štart 13. etape (zmagal je Španec Mikel Nieve) v Palmanovi, cilj pa v Čedadu. Foto: Matej Rijavec

Znanih je vedno več podrobnosti trase naslednjega Gira, ki ga bo v prvih treh dneh (1. do 3. maja) gostila Madžarska, nato pa sledi selitev v Catanio. V soboto, 14. maja, ko bo za kolesarji že skoraj dva tedna dirkanja, naj bi etapa potekala po Benečiji. Štart bo v Vidmu, cilj na Matajurju.

Na 14-km klancu je povprečni naklon skoraj desetodstoten, višinske razlike pa je več kot tisoč metrov. Vas Matajur je karavana Gira sicer obiskala že pred tremi leti, ko je bil vzpon iz Špetra Slovenov do Matajurja najtežji od štirih klancev dneva.

Veliki finale 103. Dirke po Italiji bo 19. in 20. maja v Alpah, ko bosta cilja etap na francoskem smučišču Les Deux Alpes (petek) in v Sestrieru (sobota). Zadnji dan tritedenske dirke bo, za razliko od letošnje različice, ko so kolesarji vozili kronometer v Veroni, za favorite miren, saj bo na sporedu etapa s štartom in ciljem v Milanu, kar pomeni, da v skupnem seštevku ne bo sprememb.

Letošnjo Dirko po Italiji je dobil Ekvadorec Richard Carapaz, drugi je bil Vincenzo Nibali, tretji pa Primož Roglič, ki naj bi se naslednje leto osredotočil predvsem na Dirko po Franciji.