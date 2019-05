Prvič po letu 2009 je bil cilj etape Gira spet na San Martino di Castrozzi in tako kot takrat so favoriti skupaj prišli v cilj. Primož Roglič je tako ohranil tretje mesto, za rožnatim Carapazom zaostaja dve minuti in 16 sekund. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Neverjetno, nimam besed. Veliko dela je bilo potrebnega za to zmago. Velikokrat sem napadel na zadnji klanec, dokler se nisem znebil vseh. Veliko težkih trenutkov sem imel v zadnjih letih, ta zmaga je za vse, ki so mi stali ob strani. Esteban Chavez, zmagovalec 19. etape

Predzadnja alpska etapa 102. Dirke po Italiji ni premešala vrstnega reda na vrhu. V skupini favoritov je bilo tudi ob vzponu na 1478 m visoki San Martino di Castrozza precej mirno, prvi napadi so se začeli šele takrat, ko je Chavez že proslavljal etapno zmago. Na koncu je Roglič s silovitim pospeškom poskušal pridobiti nekaj sekund. Kaže, da se ob vseh zdravstvenih težavah in nedeljskem padcu spet počuti dobro, čeprav dopoldne ni bilo videti tako. "Nekam bled je," so komentirali številni navijači, ki so na štartu v Trevisu zasedli prostor okrog avtobusa ekipe Jumbo Visma in skandirali "Rogla, Rogla". Toda to je bil le uvod v špalir, ki so ga na etapi, ki je potekala najbližje slovenski meji, Rogliču pripravili na ciljnem klancu. Imel je daleč največjo podporo, tudi precej večjo od Nibalija. Na vsakem ovinku so bili slovenske zastave in transparenti z napisi Rogla. Veličastno!

Roglič v soboto pričakuje velike razlike

Roglič je dobil šprint favoritov za 14. mesto, s pospeševanjem v finišu pa konkurenci sporočil, da ga še ni dotolkla, čeprav je naredila vse, da se ga odkriža, še preden bi na kronometru v Veroni utegnil pomisliti, da domov odnese rožnato majico. "V redu je bilo, čeprav imam še vedno v prsih nekaj bolečin od padca, kar je neprijetno. Napadel sem na koncu, in čeprav nisem naredil razlike, je prav, da sem preizkusil, ali mi tekmeci lahko sledijo. Jutri bo ključna etapa, pričakujem velike razlike v cilju." V igri za za zmago oziroma zmagovalni oder so vodilni Carapaz, drugi Nibali (+1:54), tretji Roglič (+2:16) in četrti Landa (+3:03). Roglič je padel v zaključku nedeljske etape, ko je moral zaradi okvare dirkati na kolesu moštvenega kolega. Vsaka bolečina in vsaka minuta spanca manj zaradi tega sta lahko na takšni dirki usodni.

Čeprav se sliši samomorilsko, bo treba poskusiti že na Manghen

Rogliča je včeraj prišel pozdravit Robi Kranjec, ob njem so tudi starši, danes mu je podporo vlila Ilka Štuhec. Po etapi je šel takoj v hotel in na počitek. Glavo mora že pripraviti na jutrišnjo etapo. Tretje mesto je zgodovinsko (noben Slovenec na Grand Touru še ni bil na zmagovalnem odru skupno), toda gotovo bo naredil vse, da rožnati majici Carapazu vzame nekaj sekund in nato delo dokonča na kronometru. Sliši se preprosto, toda Movistar se zdi nepremagljiv, gotovo bo nevaren tudi Nibali. Napasti na klancu ali na spustu? Poskusiti že na noro zahtevnem Manghenu in izzivati srečo, da prednost ohrani do konca? "Mangnen je sicer že v prvi tretjini etape, in če kje, potem se tam lahko zgodi marsikaj. Passo Rolle je položen, ciljni klanec tudi ni prav dolg in ne sme se čakati ciljnega klanca," je prepričan strokovni komentator TV Slovenija Martin Hvastija.

V soboto bo ključna etapa, nihče ne bo taktiziral, pričakujemo lahko številne napade. Kolesarje čaka pet kategoriziranih klancev, najtežji bo prelaz Manghen, toda od vrha Menghena bo do cilja še dolga pot. Tritedenski maraton se bo sicer končal v nedeljo s 17-kilometrskim kronometrom v Veroni. Foto: Giro.

Carapaz lahko izgubi Giro le ob slabem dnevu

Podobno meni še en nekdanji kolesar Tadej Valjavec, ki je bil z 9. mestom do letos najboljši Slovenec skupno na Giru. "Vse je še mogoče. Na zadnji gorski etapi se lahko zgodi marsikaj. Če je nekdo načet, lahko hitro izgubi 10 minut. Za oder mislim, da kljub razpoloženemu Landi na koncu ne bi smel biti težava, za zmago pa ... Če Carapaz ne bo imel slabega dne, bo Ekvadorec zmagal. Na letošnji dirki je na klancih vedno spredaj. Movistar ima vse pokrito in gotovo najboljše karte. Tudi Landa še ni rekel zadnje besede. Na njegovem mestu bi šel hitro v napad v soboto." Kaj pa Nibali? "Ima izkušnje, kako v zadnjem trenutku dirko obrniti sebi v korist. V sredo sicer na etapi s ciljem na Anterselvi ni bil videti najbolje. Pozzovivo je vlekel, Nibali je spustil ritem in v mikrofon rekel: Počasneje. Ni pa dvoma, da bo poskusil vse, da tretjič dobi Dirko po Italiji."

Ni druge možnosti: treba bo v napad

Če bo Roglič po sobotni etapi za Carapazom zaostajal več kot minuto, realno ne bo mogel več računati na zmago. Hvastija: "Kronometer je specifičen, gre za nasprotni krog, kot so ga vozili na svetovnem prvenstvu leta 1999, ko je zmagal Oscar Freire. Najprej so štirje kilometri ravnine, potem približno štirje klanci in spet štirje spusta, kjer ne moreš veliko pridobiti, na koncu pa je še nekaj ravnine. V nedeljo ne bo velikih razlik. Če bo recimo Roglič 20 sekund za Nibalijem, to seveda lahko nadomesti, če bo več kot 45 sekund, pa zelo težko. Zato pravim, če bo Primož pravi, v soboto mora napadati. Vse bo odvisno od počutja. Imel je ogromno nesreče, želodčne težave so zadnje, kar bi si želel nekdo, ki se bori za skupno zmago. Toda če prideš k sebi, si lahko potem močnejši. To sem že doživel: en dan si mrtev, potem se pobereš in si na višji ravni."