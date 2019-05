Na stavnicah ni prišlo do nobenih sprememb. Še vedno je prvi favorit Primož Roglič (kvota 1,90) pred Simonom Yatesom (3,00), Vincenzom Nibalijem (6,50) in Miguelom Angelom Lopezom (7,00). Foto: Twitter/@giroditalia

Izguba vodstva je Rogliču prinesla veliko pozitivnega. Namesto ceremonij in dolgih intervjujev po dirki, ki so dolžnost "rožnatega", je bil po 45 minutah oprhan, preoblečen, z oskrbljeno rano in pripravljen na odhod. Bil je tako sproščen, da je celo stopil iz moštvenega avtobusa in odgovarjal na vprašanja novinarjev.

Padec na začetku etape ni pustil nobenih posledic razen podrgnjene kože in strganih hlač. "Bil sem tam in se nisem mogel izogniti padcu. Padel sem na svojo veliko rit in na srečo do česa hujšega ni prišlo," je povedal nasmejani Roglič in dodal: "Vse bi moralo biti v redu."

Don't worry, be happy

When the pink jersey crashes... pic.twitter.com/5iGc6o5QHR — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) 16. maj 2019

"Ne vemo, kako je prišlo do nesreče. Kar naenkrat je bil na tleh kup kolesarjev. Posledic praktično ni," je potrdil tudi direktor ekipe Addy Engels. Ekipa Jumbo Visma je po etapi na Twitterju objavila video, v kateri so podoživeli padec svojega prvega aduta.

Roglič je povedal, da je bil pobeg premočan in da bi porabili preveč energije, če bi poskušali ubežnike ujeti. Zato so rožnato majico oddali že kar med etapo. "Pomembno je, kdo bo imel rožnato majico na cilju v Veroni. Poleg tega ta majica stane kar precej," je povedal Roglič z mislijo na nenehno medijsko izpostavljenost, ki mu je iz dneva v dan odžirala energijo.

Med ubežniki sta bila tudi Andrey Amador, ki je bil leta 2016 na Giru četrti, in Sam Oomen lani deveti. Prvi ima pred Rogličem dve minuti prednosti, drugi 27 sekund in sta v skupnem seštevku na devetem oziroma desetem mestu tik pred Rogličem. To Engelsa ne skrbi. Zaveda se, da rožnata majica v nedeljo na kronometru še ne bo dosegljiva, potem pa pridejo Alpe, ki bodo popolnoma premešale vrstni red.

"Razlika je vsekakor dosegljiva, sicer bi se obnašali popolnoma drugače. Da, videti je kar velik zaostanek in potrebovali bomo kar nekaj časa, da ga izničimo. Ni bil načrt, da izgubimo rožnato majico, tega ni mogoče načrtovati, toda že v Bologni po prvi etapi smo se dogovorili, da bomo ukrepali glede na položaj. Nismo želeli trošiti preveč energije. Razliko smo skušali držati okoli petih minut, saj smo vedeli, da je v skupini nekaj kolesarjev z lepimi uvrstitvami na velikih dirkah. Niti druge ekipe niso bile zainteresirane za lov, tako da se je razpletlo, kot se je," je dejal Engels, ki je deloval popolnoma sproščen.

Petkova in sobotna etapa sta razgibani, vendar naj ne bi prinesli korenitejših sprememb med glavnimi favoriti za zmago. Popolnoma drugače bo v nedeljo, ko je na sporedu 34,8 kilometra dolga vožnja na čas z vzponom do San Marina. Trasa je pisana Rogliču na kožo, tako da bo v nedeljo nesporni favorit. Prvih 22 kilometrov se proga rahlo vzpenja, nato pa sledi 12-kilometrski zaključni vzpon. Ta je v nekaterih delih celo 10-odstoten. Med 27. in 32. kilometrom se proga nekoliko zravna, sledi pa finiš z 2,6 km dolgim zahtevnim vzponom do cilja.

V ponedeljek je prost dan, nato pa v torek in sredo sledita popolnoma ravninski etapi. Zares bo šlo v petek in soboto, ko kolesarji zavijejo v Alpe. Takrat se bo resnično videlo, kdo je glavni favorit za končni uspeh.