Z izjemo štartnih in ciljnih prizorišč bo celotna dirka potekala v mobilni zapori, kar pomeni kratkotrajna zapora za čas prehoda kolesarjev skozi kraj ali odsek. Pred dirko bodo vozila slovenske policije, prav tako pa tudi nekaj vozil organizatorja. Za kolesarji bodo vozila vseh kolesarskih ekip, reševalci in druga spremljevalna vozila. Na dirki bo tudi vozilo, ki bo označeno z napisom “ZAKLJUČEK DIRKE”. Za tem vozilom je promet normalno sproščen.



Ob trasi dirke bo v petih dneh skupaj tudi več kot 1.500 redarjev, ki bodo označeni in bodo opozarjali na dirko. Vse prebivalce pozivamo k strpnosti v času mobilnih zapor ter spoštovanju navodil policije, redarjev in organizatorjev.



Podrobnejša navodila organizatorjev dirke.