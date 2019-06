V živo - prenos na TV Slovenija 2

Vzpon druge kategorije na Svetino in čez Celjsko kočo v zadnji petini etape bo dal prve odgovore, kako dobro so pripravljeni na papirju favoriti za končno zmago. A tisti, ki bodo prvi na Celjski koči, morda sploh ne bodo med najboljšimi v Celju. Po 5,4 kilometra dolgem vzponu s povprečnim naklonom 7,7 odstotka namreč sledi dolg spust in krog po Celju.

Ta bo dal možnost šprinterjem, da se vključijo v boj za etapno zmago, a na klancu ne bodo smeli veliko zaostati. Med tistimi, ki računajo, da lahko preživijo vzpon, bosta tudi Luka Mezgec in Grega Bole.

Kdaj bo karavana pri vas? Časovnica druge etape

Vrstni red po 1. etapi: 1. P. ACKERMANN NEM 4:04:48 2. G. NIZZOLO ITA +0:04 3. S. CONSONNI ITA 0:06 4. D. ULISSI ITA 0:07 5. A. JARC SLO isti čas 6. M. BUSATO ITA 0:08 7. M. KRIZEK FRA 0:09 8. L. MEZGEC SLO 0:10 9. A. VENDRAME ITA vsi 10. R. OLIVEIRA POR 11. G. BOLE SLO ... 15. M. KUMP SLO isti 17. A. BAJC SLO 21. T. POGAČAR SLO 24. J. POLANC SLO 31. E. CHAVES KOL čas 98. M. CAVENDISH VB 10:18

2. etapa, četrtek, 20. junija:

Maribor‒Celje, 146,3 km

3. etapa, petek, 21. junija:

Žalec‒Idrija, 169,8 km

4. etapa, sobota, 22. junija:

Nova Gorica‒Ajdovščina, 153,9 km

5. etapa, nedelja, 23. junija:

Trebnje‒Novo mesto, 167,5 km