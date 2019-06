V živo: 3. etapa Dirke po Sloveniji

Luka Mezgec je bil po 17. zmagi med profesionalci odkrit, da ne bo branil zelene majice, temveč bo kot pomočnik naredil vse, da ga nasledi moštveni kolega pri Mitchelton-Scottu Esteban Chaves. Foto: www.alesfevzer.com

Na 40. kilometru je prišlo do uspešne akcije. Pobegnila je četverica Marco Maronese (Ita/B Bardiani–CSF), Lorenzo Fortunato (Ita/Neri Sottoli - Selle Italia - KTM), David Per (Slo, Adria Mobil) in Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic). Prek Kamnika do Medvod si je ubežni kvartet privozil kar 7 minut in 15 sekund prednosti pred glavnino, v Škofji Loki je prednost znašala še 6:40, prav vse tri leteče cilje pa je dobil Ljubljanski Avstralec Hill.

Današnji dan se je začel v Žalcu ob 10.50 in se bo po 169,8 kilometra končal v Idriji. V zeleni majici vodilnega 3. etapo začenja Luka Mezgec. "Ne, ne bom je skušal niti braniti. Prelevil se bom v pomočnika. Upam, da jo predam Estebanu Chavesu," je bil odkrit zmagovalec četrtkovega šprinta Mezgec in že nakazal jasno taktiko ekipe Michtelton - Scott, da na vrh potisne njihovega glavnega kandidata za slavje v Novem mestu.

Kolumbijec Esteban Chaves, zmagovalec 19. etape na letošnjem Giru, je odlično pripravljenost potrdil na prvem vzponu na Svetino (Celjsko kočo), kjer je bil v ubežni skupini ob boku Diega Ulissija, zmagovalca slovenskega kroga leta 2011. Po dveh dneh dirkanja je najboljši Slovenec v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Lastnik bele majice najboljšega mladega kolesarja na osmem mestu zaostaja 10 sekund, a je tudi 20-letnik v Celju odkrito govoril, da sta zdaj pri UAE Team Emirates tako on kot Jan Polanc podrejena Ulissiju, ki je bil v begu tako v sredo kot četrtek.

Profil 3. etape Po Sloveniji: po vzponu na Kozjak sledijo trije leteči šprinti z bonifikacijskimi sekundami, v zadnjih 50 km pa vzponi v Rovte, Medvedje Brdo in Dole. Foto: MMC RTV SLO

Kolesarje na poti iz Štajerske prek Gorenjske do kroga okoli in nad Idrijo čakajo štirje vzponi, najzahtevnejši bo zadnji iz Idrije v Dole (5,2 km s povprečno 9-odstotnim naklonom), po katerem sledi spust prek Godoviča do ciljne črte v Idriji.