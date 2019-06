Močno slovensko obarvano moštvo iz Združenih arabskih emiratov ima vse adute, da nadzoruje razplet kraljevske etape in nato jutri v Novem mestu osvoji skupno zmago z Diegom Ulissijem. Foto: www.alesfevzer.com

Štart četrte etape bo na Kidričevi cesti v Novi Gorici, pred kolesarji pa bo težka in zanimiva etapa. V prvem delu bodo kolesarji šli navzgor ob Soči do Kanala in se odpravili v Goriška brda (vzpon Vrhovlje), zatem bodo zavili na Kras (vzpona Temnica in Štanjel) in na koncu v Vipavsko dolino z vzponom na Predmejo, ki je letos z 902 metri najvišja točka slovenske dirke.

Edini vzpon prve kategorije na letošnji dirki bo dolg devet kilometrov, povprečni naklon znaša 8 odstotkov. Omenjeni prvi trije vzponi so 3. kategorije z dolžino do pet kilometrov. S Predmeje sledi razgiban spust do Cola, kjer se začne pravi spust do cilja na avtobusni postaji v Ajdovščini.

Dirka po Sloveniji: Diego Ulissi končno unovčil svojo premoč na vzponih

Po treh dneh dirkanja zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku nosi Italijan Diego Ulissi, zmagovalec petkove etape v Idriji. Najboljši Slovenec je Tadej Pogačar na šestem mestu, Jan Polanc je sedmi, oba za moštvenim kapetanom pri Emiratih zaostajata za natanko pol minute. Prva deveterica je v 36 sekundah razlike, med šesterico, ki ni članica UAE-ja Team Emirates pa gre tudi iskati današnje napadalce na Predmejo.

Visoko sta še dva Slovenca: Luka Mezgec 10. in Grega Bole 11., ki pa bosta danes najbrž hranila moči za nedeljski predvideni šprint v Novem mestu.

26. DIRKA PO SLOVENIJI

VRSTNI RED PO TRETJI ETAPI