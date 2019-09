Primož Roglič je rdečo majico oblekel v torek po kronometru v Pauju. Foto: EPA

Na začetku tretjega vzpona je v skupini 17 ubežnikov, v kateri sicer ni Slovencev, je pa eden glavnih Rogličevih pomočnikov pri Jumbo Vismi Sepp Kuss, napadel Sergio Samitier (Euskadi Murias). Dobre štiri kilometre pred koncem vzpona na Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas sta se mu pridružila še Ben O'Connor (Dimension Data) in Dani Navarro (Katjuša), pred skupino preostalih ubežnikov pa so tedaj imeli dobro minuto naskoka. Glavnina, kjer so zbrani favoriti ob rdeči majici, pa zaostaja dobre štiri minute. V pelotonu je narekovanje ritma prevzela Jumbo Visma na čelu s Tonyjem Martinom.

Etapa 15 | Stage 15

Tineo

Santuario del Acebo

12:55 CET > 17:21 CET

154,4 km

El Llano

4x⃣ Cat

+ info https://t.co/l0bmg7lmdN#LaVuelta19 x @relivecc pic.twitter.com/fIkTFv7E59 — La Vuelta (@lavuelta) 08. september 2019

Čez prvi klanec so kolesarji šli že po 29 kilometrih (Puerto del Acebo, 980 m; 8,2 km dolg vzpon, povprečni naklon 7,1 odstotka), čez drugega po 73 kilometrih (Puerto del Connio, 1.315 m; 11,7 km, 6,2 %), tretjega pa bodo prevozili po 114 km (Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas, 1.116 m; 11,3 km, 6,8 %).

Največji izziv bo sklepni vzpon, ki bo dolg 7,9 km, povprečni naklon pa je 9,7-odstoten. Po teh parametrih je precej podoben najtežjemu klancu na letošnji Dirki po Sloveniji iz Lokavca na Predmejo (7,8 km, 9,0 %). Najstrmejše bo sicer že v prvem kilometru, kjer je naklon 15- in 14-odstoten.

Posamezni odseki torej ne bodo tako ekstremni, kot so bili v petek (25 %), ko sta Tadej Pogačar in Primož Roglič v cilj prišla prvi in drugi.

Štart etape je bil ob 13.18 v kraju Tineo, v cilju pa kolesarje pričakujejo okoli 17.30. Roglič pred zadnjim tednom suvereno vodi v skupnem seštevku, Pogačar je tretji.

Mezgec nekaj tednov le v vodoravnem položaju

V soboto je po padcu v zaključku etape v Oviedu odstopil Luka Mezgec, ki ima zlomljen greben kolčne kosti. Kot je zapisal na Instagramu, bo moral biti zaradi neugodnega zloma nekaj tednov v vodoravnem položaju: "Šport je na trenutke krut. Vso trdo delo in vso odrekanje, vsa odločnost, vse lahko izgubimo v delčku sekunde. Zlom grebena kolčne kosti me je prisilil, da bom nekaj tednov preživel v vodoravnem položaju, a se že veselim dneva, ko bom skočil nazaj. Do tedaj sem povsem osredotočen na okrevanje. Ne morem se vam zahvaliti za vsa sporočila, ki ste jih poslali. V takih trenutkih pomislim na to, kako srečen sem, da imam takšne ljudi okoli sebe."