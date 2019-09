Primož Roglič je rdečo majico oblekel v torek po kronometru v Pauju. Foto: EPA

V ospredju je supina 17 ubežnikov, med katerimi ni Slovencev. Med njimi je eden glavnih Rogličevih pomočnikov pri Jumbo Vismi Sepp Kuss. Pred glavnino, kjer so zbrani favoriti, imajo slabe tri minute naskoka.

Čez prvi klanec so kolesarji šli že po 29 kilometrih (Puerto del Acebo, 980 m; 8,2 km dolg vzpon, povprečni naklon 7,1 odstotka).

Ravnokar so na drugem (Puerto del Connio, 1.315 m; 11,7 km, 6,2 %), tretjega pa bodo prevozili po 114 km (Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas, 1.116 m; 11,3 km, 6,8 %).

Največji izziv bo sklepni vzpon, ki bo dolg 7,9 km, povprečni naklon pa je 9,7-odstoten. Po teh parametrih je precej podoben najtežjemu klancu na letošnji Dirki po Sloveniji iz Lokavca na Predmejo (7,8 km, 9,0 %). Najstrmejše bo sicer že v prvem kilometru, kjer je naklon 15- in 14-odstoten.

Posamezni odseki torej ne bodo tako ekstremni, kot so bili v petek (25 %), ko sta Tadej Pogačar in Primož Roglič v cilj prišla prvi in drugi.

Štart etape je bil ob 13.18 v kraju Tineo, v cilju pa kolesarje pričakujejo okoli 17.30. Roglič pred zadnjim tednom suvereno vodi v skupnem seštevku, Pogačar je tretji.