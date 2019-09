Primož Roglič je rdečo majico oblekel v torek po kronometru v Pauju. Foto: EPA

Čez prvi klanec bodo kolesarji šli že po 29 kilometrih (Puerto del Acebo, 980 m; 8,2 km dolg vzpon, povprečni naklon 7,1 odstotka), drugega bodo prevozili po 73 km (Puerto del Connio, 1.315 m; 11,7 km, 6,2 %), tretjega pa po 114 km (Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas, 1.116 m; 11,3 km, 6,8 %).

Največji izziv bo sklepni vzpon, ki bo dolg 7,9 km, povprečni naklon pa je 9,7-odstoten. Po teh parametrih je precej podoben najtežjemu klancu na letošnji Dirki po Sloveniji iz Lokavca na Predmejo (7,8 km, 9,0 %). Najstrmejše bo sicer že v prvem kilometru, kjer je naklon 15- in 14-odstoten.

Posamezni odseki torej ne bodo tako ekstremni, kot so bili v petek (25 %), ko sta Tadej Pogačar in Primož Roglič v cilj prišla prvi in drugi.

Štart etape bo ob 13.18 v kraju Tineo, v cilju pa kolesarje pričakujejo okoli 17.30. Roglič pred zadnjim tednom suvereno vodi v skupnem seštevku, Pogačar je tretji.